В Китае заключенных отпустят домой на Новый год

В Китае примерно 1300 заключенных из 300 тюрем смогут отправиться домой, чтобы встретить с родными китайский Новый год, который начинается 16 февраля и празднуется две недели. Об этом сообщает минюст КНР.

Для того, чтобы получить такое послабление, заключенный должен отбыть уже больше половины срока, отличаться примерным поведением и не представлять угрозы для общества. Также встретить Новый год дома не позволят те, кто отбывает срок за преступления, совершенные в составе преступной группы, терроризм или торговлю наркотиками. Находясь вне пенитенциарного учреждения, отпущенные заключенные не имеют права садиться за руль, посещать развлекательные заведения, играть в азартные игры, злоупотреблять алкоголем, а также общаться любым способом с пострадавшими от их преступлений.

Практика поощрения заключенных за примерное поведение существует не только в Китае. Например, в Испании многие из заключенных имеют возможность днем работать, возвращаясь в тюрьму только на ночь. Но такое право, как и в КНР, предоставляется не всем осужденным, а лишь тем, кто отбыл больше половины срока и не был замечен в нарушении режима. Традиционно самыми гуманными считаются тюрьмы в Норвегии. Так, обычно на территории тюрем есть специальный домик со всеми удобствами для свидания с родными.