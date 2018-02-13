В колониях заключенные стали больше зарабатывать и меньше убегать

Заключенные российских колоний за прошлый год произвели продукции более чем на 32 млрд рублей, получая в среднем 230 рублей в день.

"Объем производства товаров, выполненных работ и оказанных услуг, связанных с привлечением осужденных к труду, за отчетный период составил 32,6 млрд рублей, что на 4,5 процента больше чем в 2016 году", - об этом говорится в докладе Минюста по итогам прошлого года.

При этом в 2017 году ФСИН заключил 90 госконтрактов с МВД и другими силовыми структурами на общую сумму около 2,7 млрд рублей, а всего, на оплачиваемых работах трудились 177,3 тысячи осужденных. Их среднедневная заработная плата без начислений составила 229,4 рубля при выработке в 67,5 процента.

Кроме того, в министерстве юстиции сообщили, что в российских колониях удалось снизить число тяжких преступлений и вдвое попыток бунтов. При этом в целом отмечено улучшение ситуации в местах заключения.

Снизилось количество случаев применения насилия в отношении сотрудников исправительных учреждений и возбужденных уголовных дел, в том числе за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, за оскорбление сотрудников УИС и за применение насилия в отношении представителя власти.

Количество побегов из-под охраны по сравнению с 2016 годом снижено в 2,5 раза - с 5 до 2 случаев. Пресечено 17 покушений на побег, в 2016 году таких попыток было 15. Из 20,6 тысячи осужденных, признанных злостными нарушителями, изолированно содержатся 92 процента. Всего же за год конвоями было перемещено 1,3 млн осужденных и заключенных под стражу, в 2016 их было полтора миллиона.

На треть сократилось количество изъятых на режимных территориях средств связи, на 57 процентов - алкогольных напитков промышленного производства, что позволило практически в 2 раза сократить количество случаев употребления алкоголя осужденными. Количество изъятых денег увеличилось на 45 процентов, наркотиков и психотропных веществ - на 21 процент.

В то же время, как отметили в Минюсте, количество изъятых запрещенных предметов при попытке их доставки остается стабильно высоким: изъято 6,7 млн рублей, более 3 тысяч литров спиртных напитков, почти 50 кг наркотических, психотропных веществ или их аналогов, 40,5 тысячи единиц средств связи.

За передачу либо попытку передачи осужденным запрещенных предметов задержаны более 6,6 тысячи граждан, что на 15 процентов меньше, чем в 2016 году.

Говорится в докладе и о снижении смертности в колониях и следственных изоляторах, а также суицидов среди заключенных. В прошлом году умер 3071 человек, что на 337 человек меньше, чем в 2016.

При этом численность осужденных, представленных в суд для освобождения по болезни, составила 4191 человека, из них свободу получили больше половины - 2341 человек. В 2016 году были освобождены 1688 заключенных.