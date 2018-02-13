В России возродят традицию наставничества

Более 10 тыс. человек принимают участие в первом всероссийском форуме "Наставник-2018", который открылся в Москве. Задача - возродить уникальную традицию передачи опыта и ценностей, заложенную в советское время, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Эта цель является прямым поручением президента, подчеркнул представитель Кремля, открывая двухдневный форум. "Владимир Путин не раз говорил о том, что каждый человек талантлив, - напомнил он, - а задача государства, общества заключается в том, чтобы помочь каждому человеку как можно понять, в чем этот талант и создать все необходимые условия, чтобы он был реализован".

"И этот форум, и вся система работы по поддержке наставничества должны стать постоянными и будут приносить огромный результат для тысяч и тысяч мальчишек и девчонок, которые без вашей помощи не смогут найти себя в этой жизни", - обратился Кириенко к участникам мероприятия.

Не только управление, но и медицина, космос, спорт - в этих и многих других сферах деятельности без наставничества не обойтись, уверен первый замглавы АП. "Какие бы ни появлялись уникальные компьютерные программы, передача навыков, знаний и особенно ценностей от человека к человеку будет оставаться основным способом развития талантов", - заявил он.

Способен ли заменить наставника интернет? По этой теме на форуме разгорелся спор. Гендиректор холдинга ESforce Антон Черепенников поделился мнением, что наставников в традиционном понимании этого слова заменил интернет. Можно включить компьютер и узнать все, что угодно - например, из видео-блогов авторитетных в своих сферах людей. "Наставничество идет от запроса - могу выбирать, у кого поучиться, в интернете", - заметил успешный бизнесмен.

У Сергея Кириенко было другое мнение. "Вопрос наставничества не в знаниях. Их можно найти в интернете. А когда мы, например, учились, то сидели в библиотеке. То есть до знаний как раз можно добраться, - отметил он. - Но ключевая вещь, которую не вычитаешь ни в одном учебнике, - это ценности, жизненный опыт".

Представитель кремлевской администрации рассказал анекдот в тему: "Чем отличается комиссар от замполита? Первый говорит: "Делай, как я". Второй "Делай, как я говорю". "Вот наставник - и есть такой комиссар", - сравнил Кириенко.

Помощник президента Андрей Белоусов тоже заметил, что в интернете можно найти все, что угодно. Казалось бы, коммуникации развиваются. "И чем дальше, тем люди становятся все более одинокими, разобщенными - вот в чем парадокс, - размышлял он. - И именно настоящие наставники способны помочь это преодолеть. Они - волонтеры, которые имеют дело с человеческими душами, помогают раскрыть талант и идти по выбранному пути".

Наставнику можно позвонить с животрепещущим вопросом в два часа ночи, и он "не пошлет", заметил Белоусов. "Тех, кто умеет передавать ценности, - этих людей мы должны носить на руках", - резюмировал он.

Медицина без наставничества невозможна в принципе, уверена министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ведь нередко у врача "нет времени на индукцию и дедукцию и на сбор этой информации, и на ее медленную аналитику". И только настоящий наставник может научить экстренно принимать решение, беря ответственность за здоровье и жизнь другого человека.

"Помните передачу "Алло, мы ищем таланты"? Так вот, мы теперь не только ищем, но и выращиваем, - заверил модератор форума, спецпредставитель главы государства по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. - Во всем мире идет битва за таланты. То есть наставничество - это вопрос большой экономики".

Он уверен, что именно наставничество помогло создать великую Россию.

Не только в столице, но и по всей России вплоть до 7 марта тысячи россиян будут обсуждать, как сделать наставничество системой. Масштабное общероссийское мероприятие организовало Агентство стратегических инициатив. И интерес к форуму проявили люди разных возрастов, отметили организаторы. Кстати, самому старшему из наставников, участвующих в форуме, - 101 год. Это профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС России Михаил Безбородько, который, несмотря на внушительный возраст, продолжает преподавательскую деятельность.

Молодежи тоже много - и даже подростков, которые берут в "подшефных" младших товарищей и даже ровесников. Более 4 тысяч наставников разных возрастов приняли участие в конкурсе в рамках форума. Выбор лучшего наставника произойдет 14 февраля, во второй день работы форума. Победителей также определят среди наставников на производстве, в бизнесе и предпринимательстве, социальной сфере, образовании. Предусмотрена и отдельная номинация "Дети учат детей". Победители и финалисты получат денежные премии: за первое место - 300 тыс. рублей, за второе место - 200 тыс. и за третье - 100 тыс.