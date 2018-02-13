Возможности робота-собаки шокировали интернет

Разработчики робота-собаки Spot Mini Boston Dynamics "научили" устройство новым "трюкам". Spot Mini вновь получил механическую "руку", с помощью которой более ранняя версия робота подавала напитки своим создателям.

Boston Dynamics robots can now hold the door for its friendshttps://t.co/9SnU4SjZp6 pic.twitter.com/N9SKOCOYol — The Verge (@verge) 12 февраля 2018 г.

Теперь Spot Mini умеет открывать и придерживать дверь с помощью механической "руки". На ролике видно, что роботу удалось открыть тяжелую дверь и придержать ее так, что его "товарищ" смог выйти из помещения.

Пользователи Сети уже оценили возможности робота-собаки. Многие выразили свое восхищение развитием современных технологий, другие же опасаются, что в скором времени такие умелые роботы могут захватить человечество.

Роботы Boston Dynamics научились открывать дверь (даже друг для друга)!

Теперь они смогут сбежать со склада

Восстание машин уже близко 🤖 pic.twitter.com/9hRStUWCxn — MargoSavazh (@MargaritaSavazh) 13 февраля 2018 г.

девочка, девочка, робот Boston Dynamics уже научился открывать двери, сейчас он ищет твою улицу — Tapas&Tango (@atticus_flinch) 13 февраля 2018 г.

Какое всё же крутое название - Boston Dynamics! Отличное название для новой глобальной угрозы человечеству. — Серёжа Мутыгуллин (@sergmut) 13 февраля 2018 г.

Буду пугать своих детей тем, что их укусит за бочок робот от Boston Dynamics pic.twitter.com/oqyQxCnE7W — Рус (@RustamNazarov) 13 февраля 2018 г.

Последнее видео Boston Dynamics подтвердило, что обречены не только посетители супермаркетов, но и остальное человечество — Андрей Пост (@NaNaNaBatmaNa) 13 февраля 2018 г.