Возможности робота-собаки шокировали интернет

13.02.2018, 12:11 Текст: Анна Баранова

Разработчики робота-собаки Spot Mini Boston Dynamics "научили" устройство новым "трюкам". Spot Mini вновь получил механическую "руку", с помощью которой более ранняя версия робота подавала напитки своим создателям.

Теперь Spot Mini умеет открывать и придерживать дверь с помощью механической "руки". На ролике видно, что роботу удалось открыть тяжелую дверь и придержать ее так, что его "товарищ" смог выйти из помещения.

Пользователи Сети уже оценили возможности робота-собаки. Многие выразили свое восхищение развитием современных технологий, другие же опасаются, что в скором времени такие умелые роботы могут захватить человечество.

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