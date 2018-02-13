"Живые бинты" помогут лечить самые страшные ожоги

Российские ученые из НИТУ "МИСиС" создали "живые бинты" для лечения ожогов и ран. В их составе - нановолокна, тонкая антибактериальная пленка и важнейшие белки, способствующие росту клеток (компоненты плазмы человеческой крови). Повязку из инновационного материала не обязательно снимать или менять: она сама будет рассасываться в организме, восстанавливая поврежденные ткани и препятствуя образованию рубцов.

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Почему это так важно? Как правило, на месте сильных порезов, ожогов, акне образуется рубцовая ткань. По сравнению с кожей, она не только хуже выглядит, но и менее функциональна. К примеру, рубцы более чувствительны к ультрафиолету, не эластичны, в них не восстанавливаются потовые железы и волосяные фолликулы.

- Решение этой медицинской проблемы предложили сотрудники лаборатории "Неорганические наноматериалы" НИТУ "МИСиС". Коллективу ученых удалось создать предотвращающие рубцевание и ускоряющие регенерацию тканей многослойные "бинты" из биодеградируемых волокон и мультифункциональных биоактивных нанопленок, - рассказала ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова.

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Технология уже прошла серию доклинических испытаний на базе НИИ экспериментальной и клинической медицины в Новосибирске. Сейчас ученые ждут результатов тестирования "бинта" на животных. А опыты "в пробирке" показали: инновационная повязка в два раза ускоряет процесс регенерации клеток.

Как этого удалось добиться? Нановолокна созданы из биосовместимого материала - поликапролактона. В электрическом поле высокой напряженности из него вытягиваются почти невидимые нити. Из таких нитей плетется губчатая повязка: она пропускает воздух, но защищает рану от вредного воздействия. Кроме того, с помощью антибактериальных компонентов (наночастиц серебра или антибиотиков) "умный" материал сразу снижает воспаление. А плазма крови с повышенным содержанием тромбоцитов (важнейшего элемента в процессе заживления) стимулирует процесс регенерации тканей.