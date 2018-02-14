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14.02.2018 19:15
Рубрика: Происшествия

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Адвокаты не смогли обжаловать заочный арест руководства "ВИМ-Авиа"
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7496 (33)
Мосгорсуд признал законным заочный арест совладельца авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева, обвиняемого в злоупотреблениях полномочиями, которые повлекли для контрагентов компании ущерб на сумму около 800 миллионов рублей.

Таким образом апелляционная инстанция столичного суда оставила без изменения решение Басманного суда, а жалобу адвокатов - без удовлетворения.

Мера пресечения Мурсекаеву избрана на два месяца с момента пересечения им границы России или экстрадиции в страну.

В апелляционной жалобе защита бизнесмена настаивала на том, что решение о его заочном заключении под стражу не обосновано, и просила отменить постановление.

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Кроме Мурсекаева заочно арестована и экс-финдиректор "ВИМ-Авиа" Алевтина Калашникова, которая, по данным следствия, также скрылась за рубежом.

Следствие считает, что в 2015-2017 годах фигуранты приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. В результате противоправных действий четырем компаниям-контрагентам "ВИМ-Авиа" был причинен ущерб на сумму более 782 млн рублей. В качестве обвиняемых также проходят бывший гендиректор авиакомпании Александр Кочнев и главбух Екатерина Пантелеева.

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