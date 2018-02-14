На штаб-квартиру Агентства национальной безопасности США (АНБ), расположенную в Форт-Мид, штат Мэриленд, 14 февраля утром было совершено нападение.

Неизвестный черный джип попытался въехать на охраняемую территорию АНБ без разрешения.

По информации, полученной от ведомства, в ходе инцидента охрана применила оружие. Несколько человек, среди них полицейский, были доставлены в больницы с ранениями. Расследование ведет ФБР. Также проинформирован президент США Дональд Трамп.

"Ситуация находится под контролем, угрозы безопасности нет", - сказано в заявлении АНБ для прессы.