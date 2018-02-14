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Рубрика: В мире

Генсек НАТО позвал Пентагон присмотреть за европолитиками

Текст: Владислав Воробьев

В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг в который раз удивил экспертов своей противоречивостью. Он поприветствовал наращивание военного присутствия США в Европе и тут же уверенно заявил, что таким образом Вашингтон заставит европейцев "делать больше". Хотя очевидно, что евростолицы не станут сильно вкладываться в оборонку, когда за них продолжают "отдуваться" американцы.

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На 14-15 февраля в Брюссель съехались министры обороны стран НАТО. Принимающий их Столтенберг давно не может похвастаться единомыслием в вверенной ему организации. С одной стороны, в Европе все активнее рассуждают о необходимости модернизировать НАТО. При этом многие уже готовы вообще отказаться от услуг альянса. С другой стороны, члены НАТО перестали делать вид, что все спокойно в их "королевстве". Турция все более эмоционально критикует действия США. Вашингтон с приходом к власти Дональда Трампа абсолютно открыто и без всяких угрызений совести выбивает деньги на развитие американского ВПК из европейских "стратегических партнеров".

В такой, мягко говоря, непростой для Столтенберга ситуации ему бы взять паузу, попробовать поискать компромисс между натовскими странами, поработать дипломатом, поискать точки соприкосновения, сгладить углы. Но нет. Он продолжает, как ни в чем ни бывало, дудеть в свою дуду. То ли других нот не знает, то ли музыкальный инструмент поменять не дают.

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В любом случае, в среду Столтенберг громогласно объявил: "Мы приветствуем планы по дальнейшему наращиванию американского военного присутствия в Европе как в виде личного состава, учений, так и техники... Это побуждающий фактор для европейцев делать больше".

Кто эти "мы"? Тут стоит обратить внимание на тот факт, что к открывающейся в конце этой неделе в Мюнхене Конференции по безопасности подготовлен специальный доклад, в котором прямо говорится о серьезном снижении политического присутствия США в Европе. Очевидно, г-н Столтенберг в курсе.

Получается, что он приветствует увеличение военного присутствия американцев, которое должно компенсировать политическое отсутствие. Иными словами, генсек НАТО за "оккупацию" Европы для сохранения влияния Вашингтона на европейскую политику.

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Более того, Столтенберг уверяет, что НАТО не стремится к новой "холодной войне" или гонке вооружений. "НАТО - оборонительный союз, то, что мы делаем, является пропорциональным и взвешенным... В то же время мы стремимся к лучшим отношениям с Россией, мы не хотим новой "холодной войны" и новой гонки вооружений", - отметил генсек. Однако разве увеличение военного присутствия США в Европе не является красноречивым шагом к возобновлению той самой гонки вооружений, против которой выступает Столтенберг?

Между тем

Генсек НАТО потребовал от украинских властей забыть о скором вступлении в альянс и сосредоточиться на реформах. "Украина должна сейчас сосредоточиться на реформах, а затем прогресс этих реформ будет оцениваться для решения вопроса о приеме этой страны, - цитирует ТАСС Столтенберга. - НАТО оказывает значительную политическую и практическую поддержку Украине. Мы продолжим усиливать партнерство и сотрудничество с этой страной".

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