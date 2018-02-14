Генсек НАТО позвал Пентагон присмотреть за европолитиками

В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг в который раз удивил экспертов своей противоречивостью. Он поприветствовал наращивание военного присутствия США в Европе и тут же уверенно заявил, что таким образом Вашингтон заставит европейцев "делать больше". Хотя очевидно, что евростолицы не станут сильно вкладываться в оборонку, когда за них продолжают "отдуваться" американцы.

На 14-15 февраля в Брюссель съехались министры обороны стран НАТО. Принимающий их Столтенберг давно не может похвастаться единомыслием в вверенной ему организации. С одной стороны, в Европе все активнее рассуждают о необходимости модернизировать НАТО. При этом многие уже готовы вообще отказаться от услуг альянса. С другой стороны, члены НАТО перестали делать вид, что все спокойно в их "королевстве". Турция все более эмоционально критикует действия США. Вашингтон с приходом к власти Дональда Трампа абсолютно открыто и без всяких угрызений совести выбивает деньги на развитие американского ВПК из европейских "стратегических партнеров".

В такой, мягко говоря, непростой для Столтенберга ситуации ему бы взять паузу, попробовать поискать компромисс между натовскими странами, поработать дипломатом, поискать точки соприкосновения, сгладить углы. Но нет. Он продолжает, как ни в чем ни бывало, дудеть в свою дуду. То ли других нот не знает, то ли музыкальный инструмент поменять не дают.

В любом случае, в среду Столтенберг громогласно объявил: "Мы приветствуем планы по дальнейшему наращиванию американского военного присутствия в Европе как в виде личного состава, учений, так и техники... Это побуждающий фактор для европейцев делать больше".

Кто эти "мы"? Тут стоит обратить внимание на тот факт, что к открывающейся в конце этой неделе в Мюнхене Конференции по безопасности подготовлен специальный доклад, в котором прямо говорится о серьезном снижении политического присутствия США в Европе. Очевидно, г-н Столтенберг в курсе.

Получается, что он приветствует увеличение военного присутствия американцев, которое должно компенсировать политическое отсутствие. Иными словами, генсек НАТО за "оккупацию" Европы для сохранения влияния Вашингтона на европейскую политику.

Более того, Столтенберг уверяет, что НАТО не стремится к новой "холодной войне" или гонке вооружений. "НАТО - оборонительный союз, то, что мы делаем, является пропорциональным и взвешенным... В то же время мы стремимся к лучшим отношениям с Россией, мы не хотим новой "холодной войны" и новой гонки вооружений", - отметил генсек. Однако разве увеличение военного присутствия США в Европе не является красноречивым шагом к возобновлению той самой гонки вооружений, против которой выступает Столтенберг?

Между тем



Генсек НАТО потребовал от украинских властей забыть о скором вступлении в альянс и сосредоточиться на реформах. "Украина должна сейчас сосредоточиться на реформах, а затем прогресс этих реформ будет оцениваться для решения вопроса о приеме этой страны, - цитирует ТАСС Столтенберга. - НАТО оказывает значительную политическую и практическую поддержку Украине. Мы продолжим усиливать партнерство и сотрудничество с этой страной".