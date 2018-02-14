Госавтоинспекция опубликовала данные статистики за прошлый год.

В 2017 году произошло 169 432 аварии. Это на 2,5 процента меньше, чем годом ранее. Количество погибших в них сократилось на 6 процентов и составило 19 088 человек. Раненых - на 2,6 процента. Это 215 374 пострадавших.

Основные показатели аварийности снижаются с 2012 года, несмотря на ежегодный прирост автопарка. В прошлом году он составил 2,5 миллиона машин. То есть вырос на 4,6 процента. Сейчас на учете в ГИБДД стоит 56,5 миллиона транспортных средств.

На 3,4 процента уменьшилось количество ДТП с участием пьяных водителей. Зарегистрировано 16 265 таких аварий, в которых погибли 4647. Это на 4,2 процента меньше, чем годом ранее. На 6,1 процента сократилось количество аварий с участием водителей, отказавшихся от медосвидетельствования. Таких ДТП зафиксировано 4025. Незначительно, всего на 0,3 процента, снизилось количество наездов на пешеходов. Всего их произошло 51 839. А количество аварий с участием детей выросло на 1,6 процента. В 19 581 из таких ДТП погибли 713 несовершеннолетних. Что на 0,4 процента больше, чем годом ранее.

Четвертый год подряд растет количество аварий с участием автобусов. А эти аварии отличаются высокой тяжестью. Ведь в одном ДТП сразу очень много жертв. При этом четвертый год подряд растет количество аварий по вине водителей автобусов. Если в 2015 году прирост составил 1,9 процента, то уже в 2016-м - 6 процентов. В 2017 году водителями автобусов совершено 5608 ДТП. Это на 5,9 процента больше, чем годом ранее. В них погибли 324 человека. А это уже на 26,1 процента больше, чем в 2016 году. Ранения получили 8693 человека. Прирост составил 6,1 процента.

В 2017 году по вине водителей автобусов погибли 324 человека. Это на четверть больше, чем годом ранее

В прошлом году с участием автобусов произошло 78 ДТП с особо тяжкими последствиями, в которых погибли 121 и получили ранения 155 человек. Так, только в пяти ДТП с участием автобусов, произошедших в республиках Татарстан, Марий Эл, Краснодарском и Забайкальском краях и Владимирской области, погибли 80 и получили ранения 88 человек.