Япония обыграла кореянок в хоккей

В заключительном матче группового турнира женских хоккейных команд сборная Японии со счетом 4:1 обыграла объединенную команду Корею, представленную спортсменками Юга и Севера.

Несмотря на то что два предыдущих матч корейская сборная проиграла с общим счетом 0:16 корейцы не отказали своей команде в поддержке. Трибуны были заполнены полностью. В отличие от предыдущих встреч, кореянки смогли поддерживать интригу в матче. Японки сначала дважды отличились, но во втором периоде к восторгу местной публики корейская сборная забила первую на турнире шайбу, сократив до минимума разрыв в счете.

Хотя по ходу встречи доминировали представительницы Страны восходящего солнца, но кореянки периодически обостряли игру и "огрызались". Впрочем, в третьем периоде японки смогли-таки восстановить разрыв в две шайбы, доведя счет до 3:1. Под занавес Япония смогла забросить еще одну шайбу, когда кореянки в отчаянной надежде спасти матч сняли вратаря.

Как это и было в ходе в играх против Швеции и Швейцарии, зрители, среди которых преобладали корейцы, не так сильно расстроились проигрышу. Кричалкам группы поддержки из представительниц Северной Кореи активно вторили южнокорейцы.