Новости

Турция выделит на послевоенное восстановление Ирака 5 млрд долларов 13:53
СК организовал проверку после падения машины в Волгу под Астраханью 13:53
Россияне назвали лучшие фильмы о любви 13:50
Выявлено 250 гостиниц, завышающих цены в преддверии ЧМ-2018 13:47
Генсек НАТО позвал Пентагон присмотреть за европолитиками 13:47
В США объявили состав участников "экспедиции" на Марс 13:45
Жителя Ингушетии будут судить за три похищения невесты 13:42
Эксперты рассказали, какому бизнесу не стоит использовать ICO 13:40
Песков сравнил с одержимостью заявления о вмешательстве в выборы в США 13:31
Тест-драйв Range Rover Velar: Каким получился самый футуристичный SUV года 13:30
Федерального чиновника из Коми за взятку отправили в колонию 13:27
На полигоне "Кучино" откроют парк и санную трассу 13:20
Вышел трейлер нового сериала создателей "Игры престолов" и "Лютера" 13:20
Названы самые популярные на Урале имена для младенцев 13:16
Кабмин сохранит инструменты государственной поддержки аграриев 13:15
Надежда Савченко: Больше не пойду как баран на бойню 13:10
Подмосковье подготовит 500 специалистов для завода Mercedes 13:09
Ракитин сменил Клинцевича на посту первого зампреда Комитета СФ по обороне 13:05
Нетаньяху не увидел необходимости в досрочных выборах в Израиле 13:05
Япония обыграла кореянок в хоккей 13:01
Видео: ​Кубок мира ФИФА привезли в Минск 13:00
Совфед одобрил закон, позволяющий МФЦ принимать платежи 12:56
В Турции уволили проповедника за слова о "похотливых тещах" 12:51
В саудовской пустыне найдены уникальные древние изображения 12:50
Новый авианосец США оказался непригоден для выполнения боевых задач 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Масленица с "Российской газетой"
Масленица с "Российской газетой"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
"Реал" - ПСЖ. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Реал" - ПСЖ. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
14.02.2018 13:15
Рубрика: Экономика

Кабмин сохранит инструменты государственной поддержки аграриев

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство сохранит инструменты государственной поддержки аграриев, включая льготное кредитование, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Хотел бы, чтобы "Россельхозбанк" в этом смысле сохранял свою долю на рынке, оставался основным банком для кредитования и финансирования сезонных работ, то есть оперативной деятельности, и для инвестиционных кредитов, и для тех производителей, которые относятся к категории малого и среднего бизнеса на селе. Это исключительно важно", - подчеркнул председатель правительства в ходе рабочей встречи с председателем правления банка Дмитрием Патрушевым.

Он выразил надежду, что банк сохранит свою долю на рынке, продолжая финансировать сезонные работы и предприятия малого и среднего бизнеса.

Совфед одобрил закон, позволяющий МФЦ принимать платежи

- Однозначно могу сказать, что поддержка акционеров позволяет нашему банку исполнять установленные показатели по росту кредитования реального сектора экономики, в первую очередь агропромышленного комплекса, который является нашим основным клиентом. По кредитованию реального сектора экономики мы даже несколько опережаем рынок, - рассказал Патрушев.

Общий кредитный портфель "Россельхозбанка" на 1 января 2018 года составил 1,9 триллиона рублей. Агропромышленный комплекс в прошлом году получил в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства 1,1 триллиона рублей кредитов, еще 270 миллиардов предоставили аграриям как кредиты на сезонные полевые работы (110 миллиардов льготные).

Банк занимается не только сельским хозяйством. По словам Дмитрия Патрушева, банк наращивает ипотечный портфель, в прошлом году принимал участие в льготной ипотеке и выдал 182 миллиарда рублей ипотечных займов.

В целом, руководство "Россельхозбанка" ожидает по результатам 2017 года прибыль в размере 1,8 миллиарда рублей, что лучше, чем годом ранее.

Главное сегодня

МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 до 50 га
В Киеве задержан мэр Одессы
Совфед принял отставку Клинцевича с поста первого зампреда комитета
Министр торговли Нидерландов возглавила МИД
Разведка США предсказала Украине досрочные выборы