Кабмин сохранит инструменты государственной поддержки аграриев

Правительство сохранит инструменты государственной поддержки аграриев, включая льготное кредитование, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Хотел бы, чтобы "Россельхозбанк" в этом смысле сохранял свою долю на рынке, оставался основным банком для кредитования и финансирования сезонных работ, то есть оперативной деятельности, и для инвестиционных кредитов, и для тех производителей, которые относятся к категории малого и среднего бизнеса на селе. Это исключительно важно", - подчеркнул председатель правительства в ходе рабочей встречи с председателем правления банка Дмитрием Патрушевым.

Он выразил надежду, что банк сохранит свою долю на рынке, продолжая финансировать сезонные работы и предприятия малого и среднего бизнеса.

- Однозначно могу сказать, что поддержка акционеров позволяет нашему банку исполнять установленные показатели по росту кредитования реального сектора экономики, в первую очередь агропромышленного комплекса, который является нашим основным клиентом. По кредитованию реального сектора экономики мы даже несколько опережаем рынок, - рассказал Патрушев.

Общий кредитный портфель "Россельхозбанка" на 1 января 2018 года составил 1,9 триллиона рублей. Агропромышленный комплекс в прошлом году получил в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства 1,1 триллиона рублей кредитов, еще 270 миллиардов предоставили аграриям как кредиты на сезонные полевые работы (110 миллиардов льготные).

Банк занимается не только сельским хозяйством. По словам Дмитрия Патрушева, банк наращивает ипотечный портфель, в прошлом году принимал участие в льготной ипотеке и выдал 182 миллиарда рублей ипотечных займов.

В целом, руководство "Россельхозбанка" ожидает по результатам 2017 года прибыль в размере 1,8 миллиарда рублей, что лучше, чем годом ранее.