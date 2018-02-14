Многие люди хотят жить в частном доме. Но отказаться от городской квартиры нередко мешает прописка. Она упрощает получение медуслуг, льгот и кредитов, мест в школе и детсаду. Да и просто считаться человеком без определенного места жительства никому не хочется. Но если есть хороший загородный дом, можно прописаться и в нем.

Прописаться в дачном домике можно, только если это единственное жилье гражданина. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

"Прописка на дачном участке - вполне реальная возможность узаконить постоянное проживание за городом", - говорит Илья Менжунов, директор департамента элитной недвижимости компании "Метриум Групп". Основное требование, которое следует соблюсти претенденту на прописку на даче, - это должно быть единственным жильем гражданина. Оно должно быть пригодным для всесезонного проживания и соответствовать целому ряду параметров. Если эти условия соблюдены, остается совершить несколько шагов на пути к цели.

1 Уточняем статус земли

Дом может находиться на земле населенного пункта или садового товарищества, процесс получения прописки при этом будет отличаться. Если участок с домом расположен в коттеджном поселке или в черте города, то он, скорее всего, будет принадлежать к землям населенных пунктов.

Такое назначение прямо предполагает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Оформить постоянную регистрацию на такой земле будет проще. Для этого нужно обратиться в Федеральную миграционную службу (ФМС) с соответствующим заявлением и правоустанавливающими документами на жилье и участок.

Если же дом расположен в садовом товариществе за чертой поселения на участке, имеющем сельскохозяйственное назначение, в свидетельстве на землю вы, вероятно, найдете аббревиатуру СНТ (садовое некоммерческое товарищество) или ДНТ (дачное некоммерческое товарищество). Прописаться на такой земле сложнее, но тоже можно.

2 Узнаем свои права

Закон о регистрации на садовых участках вступит в силу с 2019 года. Однако собственники дачных домов уже имеют право на постоянную прописку. В 2013 году при подготовке проекта этого закона было введено понятие индивидуального жилого дома. С этого момента для решения вопроса постоянной регистрации первостепенное значение получило не назначение земли, а признание государством указанного типа жилья.

Важно, чтобы дом был построен на земле, на которой разрешено жилое строительство

3 Проверяем строение

Прописаться на даче можно только в строениях, которые соответствуют критериям индивидуальных жилых домов (ИЖД). По определению СНиП 31-02-2001 - это отдельно стоящие здания высотой не более трех этажей, предназначенные для одной семьи.

Закон предъявляет к таким домам ряд требований: наличие капитального фундамента и теплоизолированных стен, обеспечение электро- и водоснабжением, отоплением, канализацией и вентиляцией, в доме должны быть кухня площадью не менее 6 кв. метров и жилая комната не менее 12 кв. метров, санузел и кладовая.

Важно, чтобы дом был построен на земле, на которой разрешено жилое строительство. Если он оказался в черте особо охраняемых территорий, водного и лесного фонда, жилым он признан не будет, и в регистрации будет отказано. Затем нужно получить техпаспорт БТИ на дом. В нем указывается, что объект признается ИЖД. А это уже основание для получения прописки. С паспортом дома и правоустанавливающими документами на него и участок можно обращаться за регистрацией в ФМС.

Только кошки гуляют сами по себе, а человеку нужны дом и прописка. Фото: Юрий Снегирев

Кстати

Недостатки дачной прописки

Перевод дачи в категорию жилых домов ведет к увеличению расходов на ее содержание. Возрастает ставка налога на имущество, налоговой базой становится кадастровая стоимость объекта.