Участники Игр-2018 пережили мощный ураган

Среда на Олимпиаде прошла под знаком погодных катаклизмов. Из-за которых даже пришлось переносить часть соревнований, а журналисты и болельщики пережили не самые приятные минуты.

К ветру в Корее мы за эту неделю уже почти привыкли. Он не прекращается, кажется, вообще. И из-за него что спортсмены, что болельщики, что репортеры постоянно мерзли. Потому что скромные вроде бы 5-7 градусов мороза, к которым мы готовились, пакуя в Москве чемоданы, по ощущениям напоминали скорее 20-25 со знаком минус.

Особенно тяжко пришлось горным жителям. Эта Олимпиада, как и все зимние, проходит в двух кластерах. Нижний, или прибрежный, - это Каннын, где соревнуются хоккеисты, фигуристы, конькобежцы, керлингисты. Те же, чьи виды подразумевают открытый воздух, базируются как раз в горном кластере, в Пхенчхане. Это горнолыжный курорт, до которого ехать из Каннына минут 40. То, насколько холодно было здесь в последние дни, словами передать трудно. После получаса нахождения на воздухе конечности перестают слушаться совершенно.

И вот к среде наконец потеплело. Поэтому, когда ночью усилился ветер, поначалу немногие восприняли это всерьез. Но к рассвету свист в плотно закрытых окнах достиг уже неприличной громкости, а по улицам начали летать сначала мусор, потом небольшие вывески и указатели. Дальше дело дошло до забора, окружающего медиадеревню. Он попросту завалился - болты, на которые были вкручены столбы, вывернуло напрочь. Часть дорожек в квартале, где мы живем, выложены деревянными циновками. Их тоже отрывало начисто и подбрасывало в воздух, как целлофановые пакеты. Некоторые палатки и шатры пришлось в спешном порядке разбирать, чтобы не было беды.

Скорость ветра на глазок определить довольно трудно, но она точно измерялась десятками метров в секунду. Не так давно мне "посчастливилось" попасть в буран в Астане, причем такой, которого местные жители не видели уже лет шесть. Так вот, в Канныне задувает примерно вдвое сильнее. Идти навстречу ветру можно, только повернувшись спиной вперед. Да и то ступая медленно и осторожно. А сказка про девочку Элли из Канзаса, перенесенную ураганом в страну Оз, уже перестает казаться выдумкой. По ощущениям, если вместо куртки надеть широкий плащ, то действительно можно и полетать.

Ветер в конечном итоге добрался и до Олимпиады. Что неудивительно, поскольку очень многие объекты инфраструктуры на Играх представляют собой временные шатры. В обычных условиях находиться в них весьма комфортно. Теперь же стены и потолок ходят ходуном так, что нет уверенности в том, что эта конструкция не сложится как карточный домик. Очевидно, так же посчитали и в оргкомитете. Сначала просто рекомендовали журналистам, работающим в олимпийском парке, перейти из шатров, где находятся пресс-центры, на трибуны арен. Там, разумеется, сразу же возник дефицит свободных мест, но здоровье дороже - никто жаловаться не рискнул. Ну а чуть позже шатры закрыли уже в принудительном порядке. С формулировкой "пока ветер не утихнет".

Из-за ненастья были перенесены соревнования в женском слаломе, двоеборье и биатлоне

Зрителей и персонал тоже решили обезопасить. На территории олимпийского парка к середине дня отменили все мероприятия и развлечения. А болельщиков отправили на трибуны, просто закрыв все зоны общего доступа. Впрочем, гулять по парку и так никто не собирался. Ветер ведь еще и поднимает песок, и даже довольно приличного размера камешки. Все это великолепие больно хлещет по лицу, мгновенно забивает рот, нос и даже уши, попадает в глаза. Это отмечают и спортсмены. Транспорт для атлетов стартует от главного входа в олимпийскую деревню. И пятиминутная прогулка от домов, где живут спортсмены, до остановки превращается в серьезное испытание. Как призналась, к примеру, керлингистка Галина Арсенькина, "ветер такой, что проблема дойти даже до автобуса. Все глаза в пыли и песке".

На сами соревнования, проходящие в прибрежном кластере, стихия особо не повлияла, если не считать неудобств для спортсменов и болельщиков. А вот в горах пришлось перекраивать расписание стартов. Горнолыжный комплекс "Альпензия" попросту закрыли. Таким образом, были перенесены на пятницу соревнования в женском слаломе, а также в двоеборье. Более того, перенесли на следующий день женскую индивидуальную гонку у биатлонисток. Дамы будут стартовать в тот же день, что и мужчины. По крайней мере, собираются. До вечера ветер так и не утих, и вряд ли кто-то может дать стопроцентную гарантию, что погода будет принципиально лучше.