Кому нужны спекуляции на истории

История будет ко мне благосклонна, ибо я намерен ее написать. Приписывается Черчиллю

В юбилей Победы под Сталинградом, отмечавшейся с особым размахом, - среди многих праздничных речей, воспоминаний и выступлений политиков, историков и публицистов не обошлось и без спекуляций. Без тех, кто додумался, пользуясь поводом, порассуждать, как Сталинград стал - цитирую: "...завершающим из трех великих сражений, переломивших ход Второй мировой войны". Вслед (!) за - минуточку - сражениями у атолла Мидуэй (Тихий океан, США - Япония) и под Эль-Аламейном (Африка, Британия против Германии/Италии).

Надо оговориться, что это, в общем, не "открытие". Западная историография и пропаганда действительно продвигает Эль-Аламейн и Мидуэй как национальные легенды. Это естественно и незазорно: любой патриотизм строится на своих героях и победах. Отрицать или приуменьшать мужество и успехи британских и американских солдат, наших союзников во Второй мировой, - кощунственно.

Но в оценках значения сражений, "переломивших ход войны", точка отсчета - Сталинград.

Тем удивительнее, что тему "соревнования битв" ни с того ни с сего подхватили говоруны отечественного розлива. Развернутая ими дискуссия в Сети сравнительно "оценивала" значение Сталинграда, и в итоге - милостиво таки ставила его в один ряд с упомянутыми битвами народов.

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Не буду взывать к совести вольных историков, просто напомню для начала некоторые цифры и факты. Эти цифры и факты священны сами по себе, но, кроме того, в общем контексте истории Второй мировой они подтверждают очевидные выводы о значимости тех или иных событий.

Итак, Эль-Аламейн. 23 октября - 5 ноября 1942 г. (т.н. вторая битва при Эль-Аламейне). Германо-итальянская группировка 115 тыс., британцев - 220 тыс. Общие потери германо-итальянских войск при Эль-Аламейне, по разным оценкам, - 30-55 тыс. чел. убитыми, ранеными, пленными. Британцы - около 13 тыс. убитыми, ранеными, пропавшими без вести. С обеих сторон было потеряно менее 1 тыс. танков и 200 самолетов.

"Эта битва наряду со Сталинградом, Мидуэем и Курской дугой считается одним из первых поворотных пунктов войны. Спустя всего три месяца после победы в Африке - на Восточном фронте, в Сталинграде капитулировала 6-я германская армия". (Би-би-си, 2012). "Если бы эта битва (Мидуэй) была бы проиграна... там уже никакого Сталинграда бы не было. Если бы Роммель победил Монтгомери... Сталинградская битва кончилась бы с совершенно другим результатом" (Радио Свобода, 05.02.2018).

Атолл Мидуэй (Тихий океан). 4-7 июня 1942 г., 4 дня. Цифры, внимание: США потеряли 1 авианосец, японцы - 4. Потери США - 307 человек, Японии - 3057. Победили американцы. Молодцы. Что тут добавить? Только одно: у нас таких мидуэев было каждый день войны. Порой и не по одному.

Черчилль писал Сталину (11 марта 1943): "Масштабы этих операций невелики по сравнению с громадными операциями, которыми Вы руководите". Черчилль знал, о чем говорит. Он имел в виду Сталинград. Ни одному лидеру антигитлеровской коалиции тогда и в голову бы не пришло публично сравнивать Аламейн/Мидуэй и Сталинград.

Позднее сам фельдмаршал Кейтель печально резюмировал: немцы и потерпели поражение-то при Эль-Аламейне только потому, что из-за гигантской войны с Россией им просто не хватало сил на локальные "периферийные" театры военных действий.

Под Сталинградом немцы и их союзники потеряли - внимание - 1,5 млн (!) чел. (вермахт 900 000 чел., итальянцы, румыны, венгры, хорваты 600 000).

Наши потери - 1 129 619 человек.

Только на последнем этапе - в т.н. сталинградском котле - мы взяли в плен 91 000, в том числе 24 генерала и впервые в истории Германии - фельдмаршала.

Масштаб и продолжительность Сталинградской битвы были столь громадны, что вообще невозможно точно подсчитать общее число участвовавших в сражении войск, танков, самолетов. Оно известно только для отдельных точек, "отсечек" на протяжении битвы. Но некоторые цифры Сталинграда признаются всеми историками.

* * *

Вот одна из них. Особенно чудовищная.

40 000. Стариков, женщин, детей.

Столько погибло сталинградцев в один день, 23 августа 1942-го.

Некоторые исследователи пишут даже о 70 тыс. Но будем молить Бога о наименьшей. 40 000 мирных жителей. Никаких военных. Военных тогда в городе вообще почти не было.

Это был мирный город, потому и первый удар прорвавшихся немцев героически приняли на себя... бойцы НКВД и рабочие Тракторного завода, рабочие, у станков получавшие винтовки и пулеметы, запачканные в машинном масле, прямо на границе завода - они каким-то чудом остановили немецкие мотобатальоны, принявшие, по легенде, их черные рабочие спецовки за морские бушлаты. За части, которые немцы называли "Черная смерть". Что такое и как воюет морская пехота и военные моряки - гитлеровцы после Одессы и Севастополя знали не понаслышке. Мотоциклетчики решили не испытывать судьбу и дождаться танков. Пока подтягивалась бронетехника, позиции заняла дивизия НКВД, а через день-два дня - уже вгрызались в каждый кирпичный дом регулярные части Красной армии.

Сталинград во время налета вражеской авиации. 1942 год. Фото: Степан Курунин/ТАСС

Легенда или нет, но неожиданно прорвавшись на окраины города, немцы почему-то - буквально в километрах от Волги - затормозили, и наши получили спасительные часы для переброски в город войск.

Много говорят о том, что Сталин запретил эвакуацию Сталинграда, мол, "пустые" города не обороняют. Чушь! Эвакуация была. К 23 августа из всего населения 400-тысячного города (к которому во время войны добавилось много беженцев) было уже эвакуировано около 100 тыс. человек. Никто действительно не ожидал, что немцы прорвутся к Сталинграду так стремительно.

Причиной гибели мирных жителей стал не мифический "запрет на эвакуацию", а реальное средневековое варварство германской армии.

23 августа в 16.18 немецкие самолеты произвели массированную бомбардировку Сталинграда. Всего за день один из самых красивых городов Советского Союза был превращен в огнедышащие руины. Напомним, что символом варварских бомбардировок немцами Британии стал налет на Ковентри в ноябре 1940 г. - от 550 до 650 погибших.

А в Сталинграде - самый минимум - 40 тыс. Сравнимо с Дрезденом, Хиросимой и Нагасаки. После 23 августа эвакуация была резко ускорена, в сентябре-октябре 1942 г. из Сталинграда было эвакуировано еще около 250 тыс. человек.

* * *

Теперь коротко о значении.

В Сталинградской битве решалась судьба не только города, не только фронта, не только всей нашей страны. Решалась судьба цивилизации. Уже общеизвестно, что захват Германией Волги и отсечение центра России от снабжения нефтью и зерном должны были стать решающим аргументом Рейха в давлении на Японию, чтобы та открыла против нас "второй фронт" на Дальнем Востоке. И мы, кстати, действительно благодарны нашим американским союзникам, которые связывали Японию по рукам и ногам на Тихом океане и, как могли, по-своему "отговаривали" ее от идеи выступить против СССР. И Мидуэй, конечно, сыграл в этом деле свою роль.

40 000. Стариков, женщин, детей. Столько погибло сталинградцев 23 августа 1942-го

Но главным, самым убедительным аргументом стал Сталинград.

Просто потому, что главным театром Второй мировой были не Тихий океан и не Северная Африка, а европейский континент. Ударной силой держав Оси был Вермахт. Практически вся мощь Вермахта и его европейских союзников с 1941 года была сосредоточена на советско-германском фронте - главном фронте Второй мировой. Все остальные фронты - объективно локальные и вспомогательные (не значит, повторяю, что "второсортные" - воинский героизм не делится на сорта).

Это отчетливо понимали наши союзники.

* * *

Чем же все же мы превзошли фашистов?

Конечно, личным героизмом. У немцев не было таких солдат, как Михаил Паникаха, который, объятый пламенем, бросился не срывать горящую одежду, а - как живой коктейль Молотова - на фашистский танк. И остановил его.

Во-вторых, военным профессионализмом. В Сталинграде наша армия качественно лучше воевала, показав непревзойденную тактику уличных боев, создания мобильных штурмовых групп, снайперских пар и троек, превращения в крепость каждого строения, умения оперативно менять "уставы и стандарты боя".

Штурмовые группы буквально вгрызались в землю и ждали подхода фашистов на бросок гранаты. 1942 год. Фото: РИА Новости

Расстояние между нашими и вражескими подразделениями наши искусственно сокращали до 30-50 метров - расстояния эффективного выстрела из пистолета ТТ - и таким образом не позволяли немцам использовать бомбардировщики и тяжелую артиллерию по нашим позициям.

Но какого мужества это требовало?

Какой готовности к самопожертвованию каждую минуту?

Немцы боялись воевать ночью. Мы - нет. "Ночь и ночной бой были для нас родной стихией, - вспоминал командующий 62-й армией В.И. Чуйков. - Захватчики не умели вести ночной бой... Штурмовые группы буквально вгрызались в землю и ждали подхода фашистов на бросок гранаты".

Группа советских бойцов под командованием сержанта Павлова захватила в Сталинграде 4-этажный жилой дом, который затем обороняла 58 суток. И не сдала. Для сравнения: Франция - крупнейшая континентальная военная держава Европы - капитулировала через 44 дня после начала немецкого наступления (кстати, та самая 6-я полевая немецкая армия, окруженная и взятая в плен под Сталинградом, и "брала" Париж в 1940 г.).

Бичом немцев стали наши снайперы. Мы помним Василия Зайцева, уничтожившего в Сталинграде 225 врагов, включая 11 снайперов.

Зайцев - самый известный из снайперов Сталинграда, но, как ни странно, не самый результативный. Нанайский охотник Максим Пассар - 272 фашиста. Рабочий с "Красного Октября" Петр Гончаров - 400 (!). Это тоже цифры Сталинграда. Один русский воин отправлял в ад по батальону фашистов. Словно брал реванш за наши страшные потери 1941-го.

* * *

Кому-то из фашистов, повторюсь, повезло попасть в плен. Есть миф, что пленных наши из мести морили голодом, потому, мол, большинство из "взятых под Сталинградом" не дожило до освобождения. Омерзительное вранье. Русский, советский человек и месть побежденному - вообще понятия из разных вселенных. Много пленных скончалось, но лишь потому, что были доведены в окружении - благодаря приказам фюрера - до крайней степени истощения, до обморожения и болезней. Более того - у нас раненым и больным пленным выдавались увеличенные (!) продпайки, в т.ч. по 750 г. хлеба ежедневно. Напомню, в Москве (не в блокадном Ленинграде - в Москве!) с начала войны нормы выдачи хлеба по карточкам составляли: рабочим - 800 грамм, служащим - 600 грамм, иждивенцам и детям - по 400 грамм в день.

Напомню и общие цифры: всего в немецком плену погибло более 60% советских военнопленных от общего числа попавших в плен, а в советском плену - 14% немецких. Было бы много меньше, но, увы, эту печальную статистику усугубили как раз сталинградские пленные, обреченные не нами - Гитлером - на смерть.

Советую всем, кто побывает в красивейшем старинном Суздале, зайти в Спасо-Евфимиев монастырь, в годы войны превращенный в лагерь для военнопленных. Там ныне музей. Почитайте распорядок дня, пищевое довольствие пленных. Посмотрите "журнал прибытия-выбытия (то есть - смертей...)" военнопленных с февраля 1943-го - и до конца войны. И вы увидите: в феврале-марте - начале апреля число умирающих пленных, только прибывших в ужасающем состоянии из-под Сталинграда, достаточно велико. Потом еженедельно их число по экспоненте уменьшается. А с мая 1943-го - умерших в лагере практически нет. Вообще. Сравнивать с немецкими лагерями - будем?

И главное - почитайте послевоенные письма пленных в лагерь, посмотрите их фото, сделанные здесь в 60-70-80-е, даже 90-е годы. Да, они приезжали сюда после войны, что поразительно, вспоминали этот лагерь, местных жителей с невероятно теплыми чувствами. Они так и пишут - русские спасли нам жизнь. Если бы мы не попали в плен и не оказались здесь - мы бы все в этой ужасной войне погибли...

Почему об этом не говорят сегодня наши "либеральные" историки? Почему это - не вставляют в уста солирующим в Бундестаге "школьникам из Уренгоя"?

Псевдоисторический абсурд, зараженный идеологическим вирусом, если его вовремя не остановить, имеет свойство разрастаться. Пример? Пожалуйста - "история Украины". Абсурд пускает метастазы, полностью оккупирует мозг и превращается в реальность.

* * *

Уже нет ни СССР, ни Варшавского договора, но работа над пересмотром в массовом сознании реалий, а значит - итогов Второй мировой, созданием "иного образа войны" не останавливается. "Карфаген должен быть разрушен". Только за год с небольшим, только британских, и только "на экспорт", в мировой прокат выходит 5 высокобюджетных фильмов о войне ("Темные времена", "Дюнкерк", "Союзники", "Черчилль", "Их звездный час"). Плюс "Смерть Сталина". Она, кстати, планировалась к показу в России ровно к 75-летию Сталинграда, одновременно с британским панегириком в честь "величайшего гения XX века" - Черчилля.

Изредка появляются в западном военном кино и русские персонажи. Как правило, в бой они идут стройными штрафбатами с одной винтовкой на троих, в спину из пулеметов их подбадривают заградотряды НКВД (и это еще не худший пример, "Сталинград. Враг у ворот"). Все это разбавляется комедийными сценками про советских вождей-дегенератов.

Такая создается виртуальная реальность.

А иначе как-то стыдно. Иначе им пришлось бы объяснять, как получилось, что цивилизованный Запад вдруг породил у себя нацизм, не смог с ним совладать и вынужден был уповать на стойкость "варварской" России. Как получилось, что русские защищали один дом с большим упорством, чем они - свои прекрасные страны.

Мы стоим сегодня на плечах Титанов.

Эти титаны - герои Сталинграда. Зайцев и Чуйков, Рокоссовский и нанаец Пассар, огненный факел Паникаха, генерал Родимцев и лейтенант Юрий Бондарев.

Эти титаны - несть им числа.

Слова "За Волгой для нас земли нет" были для них не газетным лозунгом, не фигурой речи - а святой клятвой. Они завещали нам: нельзя отступать от своего - избранного - Пути.

Чтобы потом - не было мучительно стыдно.

Подробнее о героях Сталинградской битвы вы можете прочитать на сайте История.рф.