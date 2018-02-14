Курс доллара упал ниже 57 рублей

Курс рубля в ходе вечерних торгов на МосБирже упал к доллару ниже 57 рублей. Такого уровня курс российской национальной валюты последний раз достигал 7 февраля.

Основной причиной укрепления нацвалюты является рост спроса на рублевую ликвидность в преддверии четверга, дня начала налоговых февральских платежей.

При этом рубль укрепляется также благодаря нефти, апрельские фьючерсы которой на сорт Brent выросли в цене до 63,05 доллара за баррель. Также поддержку рублю оказывает и тот факт, что данные о розничных продаж в январе оказались хуже ожиданий аналитиков.