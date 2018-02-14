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14.02.2018 12:03
Рубрика: Происшествия

МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 до 50 га

Зона поиска на месте крушения самолета Ан-148 будет расширена. Об этом рассказал глава министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков.

- Расширяем зону поиска до 50 га. Применяйте новейшие технологии, в том числе беспилотную авиацию, снегоходы, квадроциклы и все, что у нас есть на оснащении, включая приборы поиска и мониторинга почвы, всего, что находится под снегом и под землей, - цитирует ТАСС слова министра. Это заявление Владимир Пучков сделал во время селекторного совещания.

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По словам Пучкова, режим ЧС сохраняется, необходимо быстро и оперативно решать все возникающие проблемные вопросы.

Как доложил Пучкову начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, сейчас в зоне ЧС работают более 1000 человек и почти 200 единиц техники, увеличения группировки не требуется.

Было обследовано 45 га территории. Специалисты нашли 2000 фрагментов самолета. Все они будут доставлены в ЛИИ им. Громова для экспертизы.

Напомним, совершавший рейс Москва - Орск самолет Ан-148 потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля. На борту находился 71 человек, в том числе 6 членов экипажа.

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