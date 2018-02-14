Минтранс намерен пресекать незаконные полеты беспилотников во время ЧМ

Министерство транспорта рассчитывает, что до начала чемпионата мира по футболу в законодательстве будет прописаны нормы, позволяющие пресекать незаконные полеты беспилотников. Об этом заявил сегодня глава ведомства Максим Соколов, отвечая на вопросы сенаторов в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

"В период проведения чемпионата мира создан специальный межведомственный штаб под руководством соответствующих силовых структур, на площадке которого отрабатываются все решения и технологии обеспечения безопасности, в том числе и предложения по совершенствованию нормативной базы", - напомнил Соколов.

"Одна из таких новелл - это возможность не только регистрировать правонарушения владельцев беспилотных летательных аппаратов за незаконное пользование воздушным пространством, но и пресекать эти действия", - сообщил он. Как именно будут пресекаться эти действия, Соколов не уточнил.

По словам главы Минтранса, такие предложения в законодательство уже подготовлены. "Я рассчитываю, что оперативно, еще до начала чемпионата мира, эти изменения будут внесены и утверждены нормами законов", - добавил министр.

Чемпионат мира по футболу стартует ровно через четыре месяца - 14 июня 2018 года - в одиннадцати городах России.