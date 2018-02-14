Минтранс предложил изымать беспилотники и штрафовать их владельцев за полеты над охраняемыми объектами. Ведомство опубликовало уведомление о начале разработки поправок в законодательство на портале проектов нормативных правовых актов, которые дадут право сотрудникам Росгвардии и полиции выписывать штрафы за нарушения правил воздушного движения на малых высотах.

Статью 20.17 КоАП РФ о нарушении пропускного режима охраняемого объекта предлагается дополнить пунктом, по которому будет предусмотрена ответственность для тех, кто самовольно перемещает имущество на охраняемый объект. Что является по сути проникновением и влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой.