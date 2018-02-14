Надежда Савченко: Больше не пойду как баран на бойню

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко после долгого отсутствия в украинских СМИ дала резонансное интервью телеканалу NewsOne, в котором раскритиковала внешнюю политику Киева и призвала к федерализации Украины.

В частности, она поддержала Минские соглашения в части предоставления особого статуса Донбассу и даже предложила расширить этот принцип на остальные области.

"Мы уже имели особый статус для Крыма - это был отдельный округ и мы увидели, что очень легко его потеряли. Если мы будем допускать и дальше такие государственные ошибки, мы так по частям потеряем Украину. Этого нельзя делать - Украину нужно, наоборот, объединять, а для этого нужно не только Донбассу давать отдельный статус, а давать всей Украине одинаковый статус, но всей Украине такой, как требует себе Донбасс. И сколько бы политики ни кричали, что мы будем идти тем путем, которым они нас поведут, я вам скажу не как политик - я больше как баран на бойню ради политиков не пойду. Я больше на их слова никогда не поведусь, и вам не советую, украинцы", - заявила Савченко.

Комментируя ухудшение отношений с Польшей, она указала на недружественное отношение к Украине западных соседей, уже готовых к выставлению территориальных претензий.

"Если у вас есть война, то нужно понимать, что соседи бывают и подлыми. Потому, скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать какие-то судебные процессы с доказыванием того, что исторически что-то принадлежит им, а не нам. Все это будет происходить, если украинская дипломатия будет настолько проигрывать, как бы Украине ни аплодировали в Америке на молитвенных завтраках, как бы нас ни хвалили и ни любили, все равно будут такие случаи, когда нам придется, как слабым, доказывать что-то в судах", - предрекла Савченко.