Небензя: РФ пытается предотвратить противостояние в Сирии

Москва предпринимает всевозможные меры для того, чтобы предотвратить возможный крупный международный конфликт на территории Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы делаем все для того, чтобы предотвратить любое крупное международное противостояние в Сирии, - цитирует ТАСС заявление российского дипломата по итогам заседания СБ ООН по урегулированию в этой ближневосточной стране. - Мы усиленно работаем над этим, и то, что мы делаем в контексте политического процесса, является частью этих усилий".