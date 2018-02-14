Обидная шутка от авторов культовой игры взбудоражила Сеть 14 лет спустя

Пользователь Twitter с ником @alejansolo опубликовал в соцсети фотографию диска популярной игры The Bard’s Tale, вышедшей в 2004 году. Шутка на коробке впечатлила интернет.

This PS2 game just flat out gave me the most devastating burn. pic.twitter.com/exyaOXRzDL — A$AP BLOCK ME (@alejansolo) 9 февраля 2018 г.

"Эта игра для PS2 только что прожгла меня", - написал @alejansolo.

На коробке для диска игры было написано: "Чтобы увидеть действительно пугающую картину, переверни диск". Конечно, оборотная сторона диска The Bard’s Tale является зеркальной, и геймер увидел свое отражение.

Пользователи соцсети оценили шутку. Пост набрал почти 293 тысяч лайков и более 114 тысяч репостов.

Hahahahaha 😂😂😂 that's brilliant!!! — ❤️ Liath Grey ❤️ (@Pariah_Layne) 10 февраля 2018 г.

"Это великолепно!".

I just realized it's the Bard's tale and it all makes sense now. That game was so funny. — Liath Grey (@Pariah_Layne) 10 февраля 2018 г.

"Я только что поняла, что речь идет об игре The Bard’s Tale. Тогда это имеет смысл! Игра была очень забавной".