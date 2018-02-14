Обидная шутка от авторов культовой игры взбудоражила Сеть 14 лет спустя

14.02.2018, 12:36 Текст: Анна Баранова

Пользователь Twitter с ником @alejansolo опубликовал в соцсети фотографию диска популярной игры The Bard’s Tale, вышедшей в 2004 году. Шутка на коробке впечатлила интернет.

"Эта игра для PS2 только что прожгла меня", - написал @alejansolo.

На коробке для диска игры было написано: "Чтобы увидеть действительно пугающую картину, переверни диск". Конечно, оборотная сторона диска The Bard’s Tale является зеркальной, и геймер увидел свое отражение.

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Пользователи соцсети оценили шутку. Пост набрал почти 293 тысяч лайков и более 114 тысяч репостов. 

"Это великолепно!".

"Я только что поняла, что речь идет об игре The Bard’s Tale. Тогда это имеет смысл! Игра была очень забавной".

 

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Фото: depositphotos.com
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