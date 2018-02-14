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Обидная шутка от авторов культовой игры взбудоражила Сеть 14 лет спустя
Пользователь Twitter с ником @alejansolo опубликовал в соцсети фотографию диска популярной игры The Bard’s Tale, вышедшей в 2004 году. Шутка на коробке впечатлила интернет.
This PS2 game just flat out gave me the most devastating burn. pic.twitter.com/exyaOXRzDL— A$AP BLOCK ME (@alejansolo) 9 февраля 2018 г.
"Эта игра для PS2 только что прожгла меня", - написал @alejansolo.
На коробке для диска игры было написано: "Чтобы увидеть действительно пугающую картину, переверни диск". Конечно, оборотная сторона диска The Bard’s Tale является зеркальной, и геймер увидел свое отражение.
Пользователи соцсети оценили шутку. Пост набрал почти 293 тысяч лайков и более 114 тысяч репостов.
Hahahahaha 😂😂😂 that's brilliant!!!— ❤️ Liath Grey ❤️ (@Pariah_Layne) 10 февраля 2018 г.
"Это великолепно!".
I just realized it's the Bard's tale and it all makes sense now. That game was so funny.— Liath Grey (@Pariah_Layne) 10 февраля 2018 г.
"Я только что поняла, что речь идет об игре The Bard’s Tale. Тогда это имеет смысл! Игра была очень забавной".