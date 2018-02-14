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14.02.2018 11:40
Рубрика: Происшествия

Охранникам аэропортов и метро выдадут электрошокеры

Текст: Татьяна Замахина
Сотрудники транспортной безопасности будут адекватно вооружены: законопроект об этом внесен в Госдуму, и в парламентском большинстве собираются поддержать поправки.
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Автором законопроекта выступил представитель "Единой России", зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он предложил наделить сотрудников подразделений транспортной безопасности (ПТБ) правом использовать электрошоковые устройства. Имеются в виду те, кто обеспечивает безопасность в аэропортах, на вокзалах, в метро и т.п. Таким правом уже наделены в том числе сотрудники полиции, военнослужащие Росгвардии.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Сотрудники ПТБ сейчас обладают правом на ношение служебного огнестрельного оружия. Однако его применение подразделениями транспортной безопасности строго ограничено - такое оружие не может быть использовано в местах массового пребывания людей, напоминает депутат.

Вместе с тем угроза более чем реальна, считает Выборный. Он привел статистику, согласно которой, в прошлом году в России на объектах транспортной инфраструктуры зафиксировано 467 противоправных действий, угрожающих безопасной деятельности транспортного комплекса и способных повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью людей. Эта цифра включает в себя и трагедию в питерском метро.

Кроме того, за прошедший год сотрудниками ПТБ в России было изъято 247 единиц огнестрельного оружия, 56,5 тыс. боеприпасов и 32 кг взрывчатых веществ. И зачастую сотрудники ПТБ изымают это оружие, будучи сами фактически безоружными.

Внесенным законопроектом предлагается исправить ситуацию, наделив сотрудников ПТБ правом на ношение и использование электрошоковых устройств. "Убежден в том, что расширение арсенала оборонительных возможностей ПТБ не только придаст больше уверенности тем, кто несет службу в местах массового пребывания людей, но и в целом повысит уровень безопасности в аэропортах, в метро и на других объектах транспортной инфраструктуры", - пояснил Анатолий Выборный.

Фото: AP
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Накануне законопроект получил положительное заключение правительства РФ и был одобрен на заседании Координационного совета фракции партии "Единая Россия".

"Вы знаете, что аэропорты, вокзалы в нынешние непростые времена - это места повышенной опасности. Они подвергаются террористическим атакам, там возникают столкновения между бандитскими группировками", - сказал ранее журналистам первый замглавы фракции Андрей Исаев по окончании заседания возглавляемого им координационного совета.

По его словам, применять огнестрельное оружие в таких зонах чрезвычайно опасно, так как это места массового скопления людей. Что касается электрошокеров, то это оружие "сделает в данном случае сотрудников вневедомственной охраны небезоружными перед лицом опасности, но в тоже время снижает риски для других граждан, которые находятся в этих местах массового скопления".

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