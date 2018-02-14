Парфюмерию, клей и моющие средства не будут включать в ЕГАИС

Духи, одеколоны и прочую парфюмерно-косметическую продукцию, содержащую объемную долю спирта более 0,5 процента, а также товары личной гигиены и бытовую химию предлагается не включать в ЕГАИС в рамках соответствующего перечня. Такой проект постановления Правительства опубликован сегодня на портале публикации проектов нормативно-правовых актов.

Что касается объемов жидкостей, то прилагаемый список включает в себя, например, жидкое мыло объемом не более одного литра, а также моющие средства для автомобилей и посуды объемом не выше пяти литров. Для духов, клеев и дезодорантов объемы скромнее - 150, 500 и 250 миллилитров соответственно.