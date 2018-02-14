Пентагон опубликовал видео авиаудара по сирийским военным

Министерство обороны США опубликовало видео авиаудара международной коалиции во главе с Вашингтоном по танку Т-72 проправительственных сил Сирии, передает РИА Новости.

Как заявили в Пентагоне, коалиция совместно с так называемыми "Сирийскими демократическими силами" защищалась от "неспровоцированной атаки", которая произошла в ночь на восьмое февраля. В результате удара в провинции Дейр-эз-Зор пострадали 25 сирийских ополченцев, уточнили в американском оборонном ведомстве.

В свою очередь Минобороны РФ назвало одной из причин произошедшего то, что ополченцы не согласовали свои планы с Москвой. При этом в ведомстве отметили, что действия американцев демонстрируют истинные цели нахождения коалиции в Сирии, которые заключаются не в борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ), а в захвате экономических активов ближневосточной страны.

Напомним, что коалиция во главе с Соединенными Штатами действует на территории Сирии без согласия официального Дамаска.