Песков сравнил с одержимостью заявления о вмешательстве в выборы в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал похожими на одержимость американские заявления о возможности вмешательства России в результаты промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года.

"Я не вижу смысла это комментировать, дело в том, что это уже похоже - при всем уважении к авторам таких заявлений - на одержимость", - заявил на брифинге представитель Кремля.

"Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела", - подчеркнул Песков.

"Мы весьма негативно относимся к тому, когда пытаются вмешиваться в наши внутренние дела, и не делаем это сами", - сказал пресс-секретарь главы государства.

"Мы очень сожалеем, что наши слова упорно отказываются слышать в США", - заключил он.