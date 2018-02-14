Самому пожилому слушателю курсов планшетной грамотности 82 года. И это не предел. Но никакой дискриминации: на курсы возьмут и в 55, и в 70, и в 90.

"А я не могу сломать планшет, да так, что он перестанет включаться?" - интересуется пенсионер Григорий Беликов у преподавателя курсов компьютерной грамотности, открытых в Лекционном зале Манежа в Гостином Дворе. "Сесть за парту никогда не поздно, - говорит он с большим воодушевлением. - Мне просто обидно стало, что все умеют пользоваться Интернетом, а я не умею. Хочу новости читать, фильмы смотреть с планшета. Когда что-то пытаюсь изучить сам, то ничего не получается. Просто нажимаю все подряд, но это не учение, только мука".

В последние годы аудитория Рунета прирастает как раз за счет людей 55+. Для тех, кто хочет выходить в Сеть, но не умеет пользоваться компьютером, открыты курсы компьютерной грамотности по всей стране. Чаще всего они бесплатны или стоят каких-то символических денег, к примеру, 50 рублей за занятие.

Не нужно бояться осваивать что-то новое. Возраст здесь не помеха. Интернет дает огромные возможности для общения: в соцсетях можно найти своих старых знакомых или переписываться с друзьями, звонить по видеосвязи близким да и просто искать рецепты новых блюд, чтобы порадовать внуков. Компьютер поможет не терять связи с внешним миром.

Спрос на такие курсы высок. В Тверской области в прошлом году курсы компьютерной грамотности освоили 1,5 тыс. пожилых людей. В Чебоксарах за один только декабрь 2017-го курсы посетили 700 неработающих пенсионеров.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Наталья Соколова

В московском Манеже пошли еще дальше: открыли курсы, на которых осваивают планшет, причем знать настольный компьютер при этом не обязательно, а применить полученные знания можно и на большом ПК. "Цель курсов не только обучить, обеспечить доступ к новым технологиям, но и социализировать, - рассказала "РГ" координатор проекта Дина Лихачева. - Люди слушают курс, а потом остаются после занятия пообщаться, заводят новых друзей. В итоге получается полезный и приятный досуг".

Программа всех курсов компьютерной грамотности по России примерно одинакова: 4 занятия, раз в неделю, продолжительность - 1 час. Но есть и различия. К примеру, в Центральной районной библиотеке Сергиева Посада на одну тему отводится 2-3 урока. Уровень подготовки у всех разный: кто-то схватывает налету, а кому-то нужно больше времени. Поэтому весь курс рассчитан на полтора месяца.

Люди слушают курс, остаются после занятия пообщаться, заводят новых друзей

В Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке занятия проходят 2-3 раза в неделю, чтобы пройденное не забылось.

За это время пенсионеры осваивают азы: как скачать, удалить приложения, как подключиться к вай-фаю, сделать фотографию на планшете, зарегистрироваться на госуслугах, завести почту, закачать книгу, записать видео и позвонить родственникам по Скайпу, чтобы, к примеру, почитать сказку внучатам на ночь, и даже "чатиться" в соцсетях. В группе 5-7 человек. Даже десять студентов - слишком много: невозможно рассказать и показать каждому все индивидуально. А именно такой подход исповедуют преподаватели. И главное, никого не торопят: если надо показать еще раз, будут показывать снова и снова.

"Некоторые слушатели приходят на один и тот же курс по несколько раз, - говорит преподаватель Кирилл Труфанов, cпециалист IT-отдела музейного объединения "Манеж". - После чего чувствуют себя гораздо увереннее. Моя методика обучения - от простого к сложному. Начинаем с элементарного - как включить устройство. Всем, кто решится на освоение компьютера в немолодом возрасте, скажу, что лучше пойти к преподавателю на курсы, а потом продолжить осваивать компьютер дома самостоятельно. Без практики вы все забудете. И еще не требуйте от себя невозможного: освоить всё и сразу. Осваивайте программы постепенно".

Кстати, ученики 55+ намного прилежнее молодых студентов: кто-то делает записи в блокноте, кто-то кладет на стол диктофон, много раз переспрашивают и охотно задают вопросы: а стоит ли покупать защитный чехол на планшет или как поменять заставку рабочего стола.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Наталья Соколова

Навигатор

Самые популярные в Интернете компьютерные курсы (бесплатно)

Чебоксары

Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека.

Астрахань

Социальный центр "Содействие".

Вологда

Управление Пенсионного фонда РФ.

Новокуйбышевск

Музейно-образовательный центр "Школа - Музей - Культура".

Сергиев Посад

Центральная районная библиотека им. В.В. Розанова.

Череповец

Центр соцобслуживания "Забота".

Совет: искать бесплатные курсы можно в районных библиотеках или центрах соцобслуживания населения.

Кстати

В мае 2017 года в Санкт-Петербурге прошел финал VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. На него приехали участники из 74 субъектов РФ. Кибер-спортсмены "серебряного возраста" состязались в навыках владения текстовыми редакторами, умении ориентироваться на портале госуслуг, в поисковых системах, работе на планшетах. В 2018 году финал чемпионата будет принимать Ставропольский край.

Наглядно

Зачем нужен компьютер тем, кому за...

общаться;

читать новости;

узнавать прогноз погоды;

узнавать, в какой аптеке города есть нужное лекарство и где оно стоит дешевле;

записаться на прием к врачу;

оплатить коммунальные платежи;

зарегистрироваться на сайте госуслуги.рф;

позвонить бесплатно родственникам в другой город.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Наталья Соколова

Прямая речь

"Хочется систематических знаний"

Ирина Морозова пенсионер, бывший преподаватель:

- Информацию о курсах планшетной грамотности я случайно нашла в Интернете. В прошлом я доцент Московской медицинской академии. Сейчас на пенсии. 40 с лишним лет проработала. Компьютерный минимум знаю. Дома пользуюсь ноутбуком. Но мне дети подарили планшет, а как им пользоваться, рассказали вскользь. Я всю жизнь преподавала, поэтому мне хочется спросить у профессионала, спокойно послушать его. Внук какие-то программы дистанционно мне устанавливал. "Это же просто, сюда нажимай, туда", - говорит он. И что? Я прилежно все записала, потом начала читать свои записи, включила планшет и ничего не могу понять. Нулевой пользователь. Что такое логин, пароль? А хочется систематических знаний. С молодежью мы разговариваем на разных языках и всегда на ходу и на бегу. Им не хватает терпения заниматься с нами. А как ведь удобно взять в поездку планшет: недавно была в Питере - открыла на нем расписание экскурсий, автобусов, афишу театров посмотрела. Хотелось позвонить родным по Скайпу. Но пока этого я не умею.