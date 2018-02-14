Появились первые подробности инцидента со стрельбой у здания АНБ США

Черный внедорожник, который приближался к въезду на охраняемую территорию Агентства национальной безопасности США в Мэриленде, был расстрелян сотрудником полиции АНБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой телеэфир CBS.

По предварительной информации, автомобиль пытался въехать на территорию без необходимого разрешения, и сотруднику АНБ пришлось открыть по машине огонь. Во внедорожнике находилось три человека. Водитель в результате инцидента пострадал. Также травмы или ранения получили представитель АНБ и некий прохожий. Причем, по распространенной информации, все они пострадали не в результате стрельбы.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в стрельбе у штаб-квартиры. При этом в инциденте оказался ранен один человек (по другой информации - трое). Мотивы злоумышленника и его пособников пока неизвестны.