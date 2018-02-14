Ракитин сменил Клинцевича на посту первого зампреда Комитета СФ по обороне

Совет Федерации на пленарном заседании в среду проголосовал за избрание на должность первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Александра Ракитина.

Ранее в ходе заседания сенаторы приняли отставку Франца Клинцевича с этого поста.

"Я уже об это говорила, у нас принят режим ротации, - отметила спикер палаты Валентина Матвиенко. - На различные руководящие посты в комитетах, в целом в Совете Федерации привлекались новые сенаторы, вовлекались новые регионы".

Матвиенко поблагодарила Клинцевича "за его активную работу на посту первого заместителя". А Ракитину пожелала "показать класс" в новой должности.

Александр Ракитин с сентября прошлого года представляет в Совете Федерации Республику Карелия. До сегодняшнего назначения он был заместителем председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. До наделения сенаторскими полномочиями Ракитин руководил управлением ФСБ России (военной контрразведки) по Западному военному округу.