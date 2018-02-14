Губернатор Подмосковья учредил дополнительную выплату для пенсионеров

Выплатить жителям Подмосковья старше 70 лет по 5 тысяч рублей за счет роста доходной части бюджета области предложил губернатор Андрей Воробьев.

- В 2017 году прибавка в бюджет составила почти 45 миллиардов рублей. Предлагаю из заработанных областью средств сделать специальную единовременную выплату для пенсионеров старше 70 лет. Их у нас 700 тысяч человек. Каждый получит по 5 тысяч рублей, - заявил Воробьев во время традиционного ежегодного обращения к жителям области.

Деньги пенсионеры получат в первом полугодии текущего года.