На крыше московского дома нашли тайник со взрывчаткой

Тайник с самодельными взрывными устройствами обнаружили строители на крыше столичной многоэтажки в Тихвинском переулке, 11. Практически, в центре Москвы. Они проводили работы и под обшивкой крыши нашли две сигаретные пачки и три банки из-под пива. Однако ни самих сигарет, ни пенного напитка там не оказалось. Строители увидели грязно-желтое вещество, похожее на хозяйственное мыло, из которого торчали провода. А сами пачки и банки показались неоправданно тяжелыми. Опытные люди предположили, что это - тол или тротил.

Поначалу рабочие выбросили свою находку в мусорный бак, стоявший примерно в 30 метрах. Но, поразмыслив, вызвали полицию - вдруг рванет?

Действительно, прибывшие взрывотехники опознали в этом "мыле" взрывчатку. Жильцов двух домов - 55 человек - на всякий случай эвакуировали и рассадили в хорошо отапливаемые автобусы. А кинологи с собаками обследовали крыши. И, как выяснилось, не зря - в углу крыши дома, где был обнаружен тайник, собака вдруг села. То есть, обозначила находку. Находкой оказалась еще одна сигаретная пачка, начиненная тротилом.

Эксперты считают, что это - бандитская "заначка", спрятанная в лихие 90-е. Время, когда был сделан тайник, определили, скорее всего, по датам изготовления сигарет и пива - они указаны на таре.

Впрочем, самодельные взрывные устройства оказались не укомплектованными - в них не было взрывателей.