Даже трудно себе представить, какое огромное хозяйство у города, в котором живет 12 миллионов человек. Да еще три миллиона в день приезжает - одни в гости, другие на работу. Все они должны доехать до места службы, до школы, детсада, больницы, отеля... Значит, дороги, тротуары, остановки общественного транспорта к утру нужно успеть почистить от снега.

А в каждом доме должно быть тепло и светло, неважно, снегопад на улице или ураган... Ну а если что не так, все вопросы к Петру Бирюкову, заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Вот и решили журналисты "РГ" пригласить Петра Бирюкова на "Деловой завтрак" в редакцию , расспросить о том, что волнует жителей столицы.

Хочешь помочь дворнику?

Петр Павлович! Уже не впервые в столице во время урагана падают деревья. Вот и недавний ледяной дождь свалил их немало. Снова пострадали люди... Может быть, стоит провести глобальную экспертизу состояния деревьев и заранее вырубить те, что могут представлять опасность?

Петр Бирюков: После прошлогоднего урагана мы вместе с федеральными органами власти и Службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прежде всего усилили систему информирования о надвигающейся стихии. Уверен, каждый из вас теперь получает СМС задолго до ее прихода, когда она еще в 500, 300, 200 км от Москвы. И каждое из сообщений сопровождается просьбой: пожалуйста, не ставьте машину у деревьев, будьте осторожны, надвигается гроза. Не гуляйте в парке, в лесу!

Ну а за деревьями, конечно же, надо следить. Лесоустроители, департамент охраны окружающей среды и природопользования города регулярно обновляют в столице посадки. В частности, только ураган 2017 года унес около 62 тысяч стволов, 30 тысяч из них уже восстановлены. Остальные высадим этой весной. Вырубаем и c целью профилактики/ Но это, скажу откровенно, как правило, вызывает недоумение и возмущение у местных жителей. Говорят: не трогайте это дерево, ведь оно помнит еще мою бабушку, а то и прабабушку... Не считаться с мнением жителей нельзя. Но по первому же сигналу получаем разрешение на удаление больных деревьев.

Столица еще не совсем очистилась от "снегопада века", выпавшего на нее десять дней назад, а снег опять то и дело идет... Так и хочется спросить: доколе? Весны хочется...

Петр Бирюков: А уж как коммунальщикам хочется приблизить ее! Увы! По прогнозам снег еще будет идти. И такая погода с переменными температурами между плюсом и минусом, снегопадами сохранится примерно до 5 марта. Выпало уже около 180 см снега, к концу зимы приблизимся метрам к двум. По поручению мэра к расчистке улиц были подключены дополнительные силы городских инженерных компаний, таких как "Мосводоканал", "Мосводосток", "Гормост", "МОЭК" и других. Благодаря общим усилиям город едет, общественный транспорт идет.

Москвичи обижаются, тротуары плохо почищены, до дворов не везде еще руки дошли...

Петр Бирюков: К сожалению, невозможно одновременно все почистить. Но работники ГБУ "Жилищник" стараются. А вот если видите, что управляющая компания в вашем дворе ничего не делает, надо жаловаться. На порталы "Активный гражданин", "Наш город". В Москве действуют нормативы: 10 см выпавшего снега должны быть убраны за три дня, каждые последующие 5 см - плюс день. В целом по городу снег убираем вдвое быстрее. Тех, кто не справляется с этим - ОАТИ наказывает штрафами.

Читательница "РГ" из Минска Анна Логинова советует москвичам: чем жалобы строчить, лучше взяли бы лопату в руки и помогли почистить хотя бы свой двор: "По крайней мере мы в Минске поступаем так"...

Петр Бирюков: Призывать москвичей - придите, уберите улицы, мы не будем. Но если кто-то во время снегопада или после него, видя, как дворники зашиваются, захочет помочь им, скажем спасибо, добро пожаловать. "Жилищник", как и любая другая управляющая компания, выдаст лопаты и другой инвентарь.

Тепло все равно не за горами. При таком обилии снега улицы города не утонут, когда он начнет таять?

Петр Бирюков: Мы всегда заблаговременно готовимся к весеннему пропуску воды. Вот и в этом году после вывозки снега на снегосплавные пункты, очищаем водосточную сеть, колодцы вдоль проезжей части дорог и территории Новой Москвы. Убираем подальше снег от домов, чтобы не подтопить подвалы.

Бывали случаи, когда улицы подтапливало и летом...

Петр Бирюков: Да, в 2016 году были жалобы. По поручению мэра мы проведено масштабное исследование ситуации и предприняли целый комплекс мер. Где-то во время ремонта асфальта изменили уклон дороги, построили 22,5 км сетей, связывающих магистрали водостока. Детально отработали 120 адресов. В прошлом году проблемных мест уже не было.

Живем с двойным запасом

Москва активно развивается. И на новых территориях, и в старых границах. Это не несет угрозы, что в какой-то момент инженерные коммуникации города не выдержат нагрузки?

Петр Бирюков: Этого не стоит опасаться по нескольким причинам. Возьмем московский водопровод. Его система рассчитана на 6,5 миллиона кубометров воды в сутки, а потребляет столица только 3,2 - 3,3 миллиона. То есть в запасе остается фактически столько же. По хорошему мы могли бы воду еще и продавать. Вода в Москве сверхкачественная, для ее очистки хлор давно заменили на гипохлорит, как требуют современные технологии. Подмосковье же как раз страдает от дефицита чистой воды. Мы уже поставляем ее примерно 500 тысяч кубометров городам Дзержинскому, Балашихе и ряду других. Можем обеспечить и другие населенные пункты области, губернатор Московской области Андрей Воробьев согласился с тем, что нужно увеличивать поставку московской воды в поселения Подмосковья. Сейчас обсуждается совместный проект строительства линий водопровода из Москвы в Подмосковье.

Примерно та же картина с системой канализования: ее мощность 6,8 миллиона куб м, а используется лишь на 3,5 млн. Значит, и она могла бы работать в том числе и в Подмосковье.

Хотите сказать, что если до сих пор Москва вывозила отходы на полигоны Подмосковья, то теперь, напротив, она готова принять стоки из Подмосковья в свою систему канализования?

Петр Бирюков: Почему бы и нет? У нас используются новейшие технологии усушки осадка. Работаем еще и над тем, чтобы их можно было сжигать, а продукты от сжигания направлять в цементную промышленность. Это уменьшит и воздействие на экологию региона - сокращение вывоза осадков с миллиона тонн до 100 - 120 тысяч тонн. Да и экономика города выиграет, так как предприятия, которые этим займутся, получат доходы.

А что у Москвы с энергетикой? Многие помнят аварию на подстанции Чагино- 2005, погрузившую полгорода во тьму...

Петр Бирюков: За последние семь лет в городе построено 12 опорных станций на 220 киловольт, 7 газогенераторных блоков. И если в 2010 году энергомощность составляла примерно 14 тысяч мегаватт и мы были вынуждены с наступлением холодов отключать от электричества рынки, заводы и другие предприятия, то вот уже шесть лет никого не отключаем. Максимальное потребление в декабре 2017 года составило 17,5 тысячи мегаватт, а 4 тысячи мегаватт было в резерве.

Фактически с двойным резервом работает в городе и система теплоснабжения: можем выдавать 68 тысяч гигакалорий, а потребляем 32 тысячи. Благодаря этому у города появилась возможность 21 районную котельную поставить в холодный резерв. Следовательно, мощностей вполне достаточно для развития города. Как и газа - в 2010-м его пределом было 30 миллиардов кубометров, а потребляли 29,5 миллиарда, а сейчас потребляем около 23 миллиардов. Научились около 30% экономить.

Но город в канун каждого зимнего отопительного сезона закупает, так сказать, на всякий случай уголь и мазут...

Петр Бирюков: Закупаем. Но уже четвертый сезон это так называемое грязное топливо не используем. Работаем только на газе.

Без аварийных отключений коммунальных ресурсов Москва обходится. А с плановыми как? Например, можно летом не отключать горячую воду в жилье?.

Петр Бирюков: Прежде ее отключали на 21 день, потом стали на 14, с 2011 года не более чем на 10 дней. И все равно считаем, что много! Но любой механизм, любое устройство нуждается в обследовании, промывке, прочистке. Конечно, применяем новые технологии, которые позволяют сократить время, необходимое для этого, но профилактикой для надежной работы городских систем заниматься все равно будем. Такой подход позволяет Москве, единственному региону в России, ежегодно обновлять на 2% все инженерные системы, в то время как по России идет старение инженерии на 4% в год.

Видеокамера вместо консьержки

Москва неоднократно в последние годы попадала по разным рейтингам в число самых умных городов в ЖКХ. Что же в ее хозяйстве такого умного?

Петр Бирюков: Новые технологии, которые внедряются в городском хозяйстве Москвы, позволяют контролировать, как оно работает, не выходя из кабинета. Например, уборкой столицы занимаются 22,5 тысячи единиц техники. Система ГЛОНАСС позволяет видеть каждую из машин, где, в каком районе она находится, куда движется. Пока мы еще не видим, просто она едет, скажем, с поднятой щеткой или действительно подметает, как и положено, улицу. Начали оборудовать датчиками контроля каждый агрегат на спецмашинах, чтобы видеть уже реальную работу. В течение двух лет создадим диспетчерско-аналитический центр, куда будут стекаться все данные с этого парка, и не только, с помощью центра будем видеть каждый дом, работу коммунальных служб с кадрами, уровень их квалификации, что происходит с их заработной платой и т. д. А значит, своевременно и правильно влиять на все эти процессы.

Прежде с целью безопасности москвичей город оплачивал работу консьержек в жилых домах. Читатели спрашивают, а сейчас что, деньги из бюджета перестали на это выделять?

Петр Бирюков: Да, третий год не выделяем. Москва сейчас оборудована 300 тысячами видеокамер, установленными и во дворах, и в подъездах домов. Видеим все, что там происходит. Быстро раскрываются преступления, если случаются. ТСЖ, которые хотят сохранить консьержку в своем доме, оплачивают ее сами.

Правда ли, что в Москве даже сантехники работают по мобильным приложениям? У вас сломался кран? Нажимаешь на кнопку закачанного в смартфон приложения и дядя Ваня отвечает: буду в 17.30, вам удобно? Никаких звонков в диспетчерскую, переговоров с тетей Машей, когда она пришлет слесаря...

Петр Бирюков: Действительно, такие эксперименты отрабатываются в Юго-Восточном и Западном округах. Но мы не забываем и о том, что из 12 миллионов москвичей в городе 3 миллиона пенсионеры. Среди них немало не владеющих компьютером. Они имеют и будут иметь возможность по-прежнему позвонить или нажать кнопку в лифте и вызвать необходимую помощь.

Москва единственный регион в России, который ежегодно обновляет на 2% все инженерные системы, тепломагистрали и другое оборудование, в то время как по России идет старение инженерии на 4% в год

Квалификация коммунальщиков позволяет внедрять умные технологии? Принято считать, что в городских службах работают в основном мигранты из Средней Азии.

Петр Бирюков: Это давно уже не так. В ГБУ "Жилищник", обслуживающем 72% жилого фонда столицы, 40% работников жители Москвы и Подмосковья, еще процентов 30 из других регионов России, приезжающие на работу к нам вахтовым методом. Зарплата, которая поднялась за последние годы в 2,5 раза по сравнению с той, что была прежде в частных компаниях, привлекает в столицу грамотных специалистов.

И сколько же они получают?

Петр Бирюков: Дворник, убирающий нормативную территорию, 45 тысяч рублей, водители уборочной техники, механизаторы, слесари, сантехники примерно по 60 тысяч рублей в месяц.

Кира Бах, работница одного из подразделений "Жилищника", пишет, что они свою работу стараются делать хорошо, работают часто и в выходные, и в праздники, но им за это не платят.

Петр Бирюков: Должны платить за переработки. Не платят? Нарушают закон. Можно оспорить.

Подмосковье объявило в этом году о переходе на раздельный сбор мусора. У Москвы же это все время лишь эксперимент...

Петр Бирюков: Подмосковью проще - у них больше частных домов. А как организовать раздельный сбор мусора, скажем, в 22-этажном доме? Работаем над этим, 10-15% мусоросборных площадок оснащены контейнерами для раздельного сбора. Жители готовы выбрасывать отходы раздельно. Но есть мусоровывозящие организации, которые вывезят иногжа уже отсортированный мусор и сваливают его в одну кучу. Через два года, когда войдут в силу нормы федерального закона, по которым каждый мусорообразователь должен будет заключить договор с оператором на вывоз отходов, эти проблемы решатся сами собой. Москва идет к этому. 9 округов из 11 работают уже в таком режиме, но пока в порядке эксперимента. И охвачен им в основном жилой фонд города. А маленькие частные компании нередко еще работают вне контракта. На бумаге и у них все гладко, все хорошо, а на практике, увы...

Вам нужна "Моя улица"? Она придет...

Москва заметно изменилась с тех пор, как над городом исчезла сеть проводов...

Петр Бирюков: Их убрали в процессе работы над программой "Моя улица". Все провода, слабые токи, силовые кабели ушли в коммуникационные коллекторы, проложенные в подземном пространстве. Благодаря этому столица не только чисто эстетически стала лучше выглядеть. Чистое небо над городом еще и безопасность жителей. Представьте себе, случилось какое-либо ЧП на улице Тверской, Арбате или Садовом кольце. Взрыв газа, что-то в метро и потребовалась срочная медицинская помощь. Два инспектора ГИБДД в любой момент остановят поток транспорта, и вертолет скорой помощи мгновенно приземлится в нужном месте. Разве еще недавно это было возможно? Ну и чисто утилитарные цели. Случилась поломка в самих сетях? Не надо ломать тротуары, бесконечно менять асфальт. Открывай подземный колодец - они проложены через каждые 50 м, и устраняй поломку.

Мэр Москвы С.С. Собянин недавно заявил, что программа "Моя улица" в целом завершена в центре города. Значит, предстоящим летом центр город не будет перекрываться для движения транспорта?

Петр Бирюков: В центре по просьбам москвичей осталось сделать несколько переулков в районе Спасоглинищевского переулка и благоустроить возле улицы Красная Пресня после сноса торговых палаток. В дальнейшем программа "Моя улица" может быть продолжена только по предложениям жителей города.

А благоустройство во дворах власти делают с учетом мнения жителей этих домов?

Петр Бирюков: Конечно. Торги на производство работ во дворах не объявляются до тех пор, пока жители не проведут собрание и сами не придут к единому мнению, каким они хотят видеть свой двор. Так появляется концепция обустройства каждого двора, а затем и проект. В прошлом году таким образом было благоустроено 3,5 тысячи дворов, в этом планируем обновить столько же. Сделали в прошлом году и 117 парков, хотя планировалось 129. Почему не сделали остальные 12? Пришли жители и высказали дополнительные предложения по парку Митино, парку 50-летия Октября... Мы внесли их в проектную документацию и отложили работы на весну, когда и доделаем все.

И сколько же еще парков будет нынче обустроено?

Петр Бирюков: Примерно полсотни.

Москвичи опасаются, не кончатся ли работы по обновлению города после того, как чемпионат мира по футболу, который в этом году принимает Москва, останется позади.

Петр Бирюков: Обновление столицы идет не ради чемпионата. Напомню: главный свой тезис "Москва должна стать городом, комфортным, удобным для жизни" мэр Сергей Семенович Собянин произнес еще в 2011 году, когда о футбольном чемпионате никто не помышлял. Тогда мы и начали ремонтировать дворы, менять детские и спортивные площадки, обустраивать присоединенные территории так, чтобы их жители жили без страха остаться в любой момент без тепла и света. А парки, пешеходное пространство, по которому можно прогуляться по берегу Москвы-реки от "Сити" до Таганки, делались разве для чемпионата? Нет, правительство Москвы, мэр города работают во имя и для блага москвичей. И останавливаться на этом мы не собираемся.