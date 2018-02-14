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14.02.2018 21:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Особенная прогулка

В столичных музеях запустили бесплатные экскурсии для инвалидов
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя №7497 (34)
Московские музеи расширяют границы - на экскурсии теперь могут прийти незрячие и слабовидящие люди. Специально для них там появились так называемые тактильные экспонаты. Их можно подержать в руках и рассмотреть в деталях с максимально близкого расстояния. Проект новый, поэтому и список таких экспозиций пока невелик. Корреспонденты "РГ" сходили на одну из экскурсий и узнали, какие музеи готовы принять "особенных" ценителей истории и искусства.
Некоторые экспонаты можно рассмотреть в деталях с максимальо близкого расстояния и даже потрогать руками. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Некоторые экспонаты можно рассмотреть в деталях с максимальо близкого расстояния и даже потрогать руками. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Некоторые экспонаты можно рассмотреть в деталях с максимальо близкого расстояния и даже потрогать руками. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Музей для всех

Проект для инвалидов запустил "Мосгортур". По словам менеджера инклюзивных экскурсий Анастасии Ревуцкой, в нем участвуют 13 крупных музеев, наиболее приспособленных для "особенных" людей. В трех из них - современного искусства "Гараж", космонавтики и имени Островского - уже побывали воспитанники детских школ-интернатов. Познавательная прогулка по основной экспозиции музея А.C. Пушкина, куда заглянули корреспонденты "РГ", стала четвертой в проекте, но первой для взрослых горожан - подопечных Всероссийского общества слепых. Окунуться в атмосферу XIX века и познакомиться с жизнью и творчеством русского писателя и поэта пришли десять человек. Больше гостей на подобную экскурсию организаторы принять не могут. Говорят, иначе не смогут оказать должное внимание каждому, а это очень важно. Тем более что поддержка нужна многим из экскурсантов - кому-то надо помочь спуститься с лестницы, а кого-то провести по залам экспозиции. Нужно успеть и детально разглядеть экспонаты. Благо интересных и любопытных вещей, документов и книг, отдающих стариной, хватает. Здесь и крохотные бальные туфельки знакомой Пушкина Анны Олениной, и записная книжка Анны Керн. И первое издание незыблемого "Евгения Онегина", и квадратный стол для карточных игр - карты во времена Пушкина были сродни эпидемии. Черновые рукописи болдинских произведений с перечеркнутыми фразами и рисунками, которые набрасывал на полях писатель. Они помогали ему подобрать нужные слова и рифмы.

Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
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Дыхание истории

Все же главное внимание "особенных" посетителей приковано к тактильным экспонатам, которых тоже в достатке. В Музее Пушкина они в каждом зале. Например, медальон с рельефным портретом Натальи Николаевны Гончаровой - жены Александра Сергеевича. Позировала она художнику, уже будучи замужем за "солнцем русской поэзии". Однако изображена она в 16-летнем возрасте и в белом бальном платье - такой, как увидел ее поэт в первый раз. Или гусиное перо, которым Пушкин писал свои стихотворения и повести. Не без странной привычки - имел обыкновение грызть перья. Показывают и статую "Медного всадника", и даже посмертную маску поэта. Все это, конечно, точные копии, но их можно рассмотреть поближе и с разных сторон, что особенно важно для слабовидящих, да еще и потрогать руками. Так сказать, прикоснуться к истории - в прямом смысле этого слова. А это, заметьте, в музеях разрешают нечасто. Для полной картины можно еще надеть наушники и послушать музыкальные произведения по мотивам пушкинского творчества.

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Инклюзивное "путешествие" в среднем длится час. Отзывы в целом положительные. Довольной от своего первого визита в этот музей осталась и москвичка Ольга Крупенко. "Нам дали возможность неспешно все посмотреть, понять и узнать, а главное - почувствовать дух того времени, - рассказала "РГ" она. - Вижу не стопроцентно, поэтому порадовало, что разрешили пощупать экспонаты и рассмотреть мелкие детали вблизи". Марина Сахарова больше 40 лет проработала инженером-строителем. Сейчас на заслуженном отдыхе, поэтому старается выделять время на развлечения и общение с друзьями. В музеях бывает чаще, чем в театрах. Как ни странно, ее больше привлекают современные музеи, где есть всевозможные мультимедийные инсталляции. "В Музее Пушкина последний раз была, будучи школьницей, - поделилась она с "РГ". - С тех пор здесь многое изменилось, но это место по-прежнему вызывает у меня только теплые эмоции".

Следующий на очереди - Музей Москвы. Познавательные "прогулки" проекта бесплатные. Группы формируют интернаты и общество слепых. Хотя можно позвонить в музеи, участвующие в программе, и узнать, когда там проводят подобные экскурсии. Как правило, вход для таких москвичей бесплатный или по льготной цене.

Тем временем

Музей Москвы теперь проводит квартирники. В неформальной обстановке с чаем и пирогами студенты, исследующие быт советского времени, рассказывают, как и почему менялась жизнь москвичей в течение последних ста лет. Расписание лекций опубликовано на официальном сайте музея - mosmuseum.ru

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