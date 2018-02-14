В Москве изменились правила согласования перепланировки квартир

В Москве с 14 февраля довольно ощутимо изменились правила согласования перепланировки квартир - подавать документы теперь проще в электронном виде, а затягивать сроки ремонта разрешено максимум на полгода. Кроме того, в некоторых ситуациях больше не получится согласовать переустройство задним числом, когда работы закончены - в этом случае придется не только заплатить штраф, но и переделать все за свой счет. В нюансах новых правил разобрался корреспондент "РГ".

Если не хотите платить штраф и исправлять ошибки, то сначала согласуйте перепланировку, а потом начинайте ремонт. Фото: photoxpress.ru

Бумаг и хождений - меньше

Главное изменение, которое произошло, - оформить все разрешения на перепланировку теперь можно онлайн, на портале столичной мэрии mos.ru. Эта услуга была доступна и раньше, но в урезанном виде, а теперь у нее появился новый интерфейс и воспользоваться ей могут даже те, кто согласует работы задним числом - то есть узаконивает уже проведенные переделки. Раньше в этом случае нужно было подавать все бумаги вручную, через центры госуслуг "Мои документы". Шли по такому пути, впрочем, и законопослушные москвичи.

Теперь же на mos.ru есть подробная пошаговая инструкция, следуя которой составить и подать заявление на перепланировку вместе с другими бумагами получится за 10-15 минут. Отвечать вам тоже будут через портал и акт о завершенной перепланировке тоже придет онлайн.

"Появилась и возможность отслеживать этапы рассмотрения заявлений, - рассказали "РГ" в Мосжилинспекции. - Уведомления об этом автоматически направляются в личный кабинет заявителя".

Проще теперь будет и тем, кто решится на перепланировку в новостройке. По новому регламенту в таком случае больше не нужны справка о присвоении адреса и разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Подать заявление на перепланировку вместе с другими бумагами можно за 10-15 минут

Кроме того, продлить разрешение на перепланировку с 14 февраля можно онлайн, но только один раз и сразу на полгода. Это бывает нужно в том случае, если закончить работы не получилось в планируемые сроки - не хватило денег, подвели подрядчики и т.д. Раньше за продлением приходилось лично обращаться в МФЦ и давалось оно только на месяц, но неограниченное число раз. В итоге людям, не успевшим сделать перепланировку за год (столько действует разрешение), нужно было ежемесячно обращаться за продлением.

"Новая норма избавит тех, кто затеял ремонт, от лишних усилий, а также упростит жизнь их соседям, - добавляют в жилищной инспекции. - Им не придется больше терпеть бесконечный ремонт, так как лицо, получившее согласование, не сможет неограниченно продлевать сроки".

Ремонт в один конец

Есть у нового регламента и ужесточения. К примеру, если самовольная перепланировка приведет к изменению архитектурного облика дома, то узаконить ее отныне невозможно - придется платить штраф и возвращать все в прежнее состояние. При этом к архитектурному облику относятся и цвет фасадных стен, и их отделка, и многое другое.

Испытать на себе действие этого правила скоро предстоит жителю многоэтажки в Северо-Западном округе столицы. Два соседа там решили застеклить террасы, но один предварительно согласовал работы, а второй сделал все самовольно. И если к первому вопросов у Мосжилинспекции нет, то второму придется вернуть террасе прежний вид и уже потом, если желание останется, согласовать переустройство и получить разрешение. Столь суровый подход призван избавить город от домов с перекрашенными по вкусу жильцов фасадами, причудливыми балконами и прочими последствиями самовольных перепланировок.

Коснутся ужесточения и тех случаев, когда переустройство помещений затрагивает общедомовое имущество. Например, стену переносят так, что она отделяет часть подвала или подъезда или просто захватывают чердачные или подвальные помещения для своих нужд. По закону, сделать это можно только с разрешения большинства жильцов, которое фиксируется на общедомовых собраниях. Чтобы не допустить нарушений, Мосжилинспекция теперь будет проверять достоверность протоколов таких собраний, направляя запросы их участникам, в управляющую компанию и совет дома.

"Также будем проводить обследования перепланируемых помещений, расположенных на мансардном этаже или чердачном пространстве, - говорят в ведомстве. - Дополнительная проверка необходима для недопущения самозахвата и незаконной реконструкции чердачных помещений".

В перечне видов перепланировок появился также пункт, посвященный устройству антресолей. Речь идет о тех случаях, когда люди устраивают под потолком спальные места, детские комнаты и другие пространства. Теперь это регламентировано: антресоль должна быть только одна и не занимать более 40% площади помещения. Кроме того, там нельзя оборудовать ванные и душевые, ставить сантехнику, газовые и электрические плиты. Если эти нормы ваша задумка не нарушает, то вы сможете согласовать создание антресоли онлайн, как и другой вид перепланировок.

Амнистия закончилась

В прошлом году в Мосжилинспекцию поступило более 22 тысяч обращений по поводу перепланировок. Причем еще не сделанные работы хотели заранее согласовать 10 тысяч человек, а почти 8 тысяч обратились с желанием узаконить уже выполненные переделки. Это допускается, хотя людям и приходится платить штраф - для физлиц он составляет от 2 до 2,5 тысячи рублей, а для организаций от 300 до 350 тысяч.

Выявляли жилищные инспекторы и самовольные перепланировки - таких случаев было около тысячи. Как правило, за помощью обращались жильцы многоэтажек, уставшие от грохота из соседской квартиры, где делали ремонт. Приезжавшие инспекторы нередко обнаруживали лишь переклеенные обои и перестеленный пол, но иногда натыкались и на снесенные стены.

Примечательно, что несколько лет подряд самовольную перепланировку москвичи могли узаконить без всяких последствий - такую возможность давала специальная амнистия. Однако действие ее прекратилось в декабре 2015 года.

Впрочем, согласовать все равно получится только такую перепланировку, которая допустима и не представляет угрозы. Если вы прорубили новое окно в фасадной стене или затронули несущие конструкции, то нового ремонта, призванного вернуть все на место, не избежать.

Некоторые москвичи, впрочем, пытаются это сделать. Но санкции быстро приводят их в чувство. Самым действенным методом обычно становится ограничение на выезд - его устанавливают судебные приставы, если люди не реагируют на решение суда, например, о допуске в квартиру жилищных инспекторов. В январе так сорвался отпуск у владелицы квартиры в доме на Севастопольском проспекте - ее путешествие за границу закончилось в московском аэропорту, поскольку она категорически отказывалась пускать инспекторов в апартаменты. Как выяснилось, было отчего - женщина во время ремонта передвинула газовую плиту без согласования с "Мосгазом".

Кстати

Чтобы сделать перепланировку, нужно сначала составить ее проект - для этого обычно нанимают соответствующую компанию. Если хотите согласовать все онлайн, то у этой компании должна быть электронно-цифровая подпись, которой она и заверит проект. Такие подписи сейчас есть у большинства юрлиц, но все же стоит поинтересоваться о ее наличии заранее. В то же время возможность принести все документы в бумажном виде в МФЦ по-прежнему остается.