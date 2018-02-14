Двое москвичей, 26 и 37 лет, один из которых уже был судим, нашли нетрудный способ дохода - вымогательство.

Знакомому 36-летнему бизнесмену они придумали несуществующий долг в 12 миллионов рублей. И потребовали его вернуть. В противном случае обещали разгромить бизнес, покалечить или убить его самого. Такой метод мог бы сработать лет пятнадцать назад, когда правоохранительные органы по тем или иным причинам бездействовали. Да и то, тогда бандиты в одиночку или вдвоем рэкетом не занимались.

Бизнесмен обратился за помощью в полицию. Там посоветовали согласиться с требованиями вымогателей, но действовать под контролем оперативников. Собственно, дальше уже было, как говорится, дело техники. Оперативники некоторое время фиксировали переговоры преступников с бизнесменом, а затем настало время брать их с поличным.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что встреча с преступниками состоялась в кафе на Каширском шоссе. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Домодедово задержали новоявленных рэкетиров в момент передачи им первого транша - 400 тысяч рублей.

Оба вымогателя взяты под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ. Потерять свободу по этой статье можно на срок до 15 лет.