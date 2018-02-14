В Подмосковье двое мужчин умерли, напившись "незамерзайки"

В Московской области двое рабочих из Беларуси скончались во время ремонта в загородном доме. По предварительным данным, они смертельно отравились незамерзающей жидкостью для автомобильных стекол.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК Подмосковья, трагедия произошла в Щелковском районе. Хозяин коттеджа нанял двоих ремонтников и приехал проверить, как идут дела. Но ему никто не открыл, при этом дверь была заперта изнутри. Прибывшие сотрудники МЧС вскрыли замок и обнаружили погибших мужчин.

Дома все было в порядке, все ценности лежали на местах. Следователи нашли в помещении почти пустую 5-литровую канистру с "незамерзайкой", эта же жидкость стояла в кастрюле на плите. Детально причины произошедшего выяснятся в ходе доследственной проверки.