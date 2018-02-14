Женщина отобрала у двоих мужчин 35 миллионов у метро "Белорусская"

В Москве двое мужчин заявили в полицию о крупном мошенничестве. Они якобы приехали в обменный пункт у метро "Белорусская", чтобы купить доллары на 35,5 миллиона рублей, но в итоге остались без денег. Об этом инциденте "РГ" рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По словам одного из потерпевших, какой-то знакомый порекомендовал ему женщину, которая может обменять валюту по выгодному курсу в доме 1/2 на Лесной улице. Дама согласилась помочь, но сказала, что крупной долларовой суммы в обменнике пока нет. Она предложила миллионерам съездить в банк на Мясницкую улицу, а рубли оставить у нее. Потерпевшие так и сделали. В банке их встретил партнер женщины и проводил клиентов в кафе напротив. Пока они там сидели, мужчина скрылся. Девушку и свои миллионы потерпевшие также не нашли. Полиция начала розыск злоумышленников.