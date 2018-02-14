Пассажира рейса Москва - Петропавловск будут судить за пьяный дебош

Мужчина, устроивший пьяный дебош на борту летевшего из Москвы в Петропавловск-Камчатский лайнера, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 15 января. Нетрезвый пассажир бизнес-класса во время полета стал вести себя агрессивно: грубо выражался, пинал спинки кресел, угрожал экипажу. Один из бортпроводников попытался утихомирить хулигана, но тот ударил его по лицу. Из-за этого командир воздушного судна решил было совершить экстренную посадку в Новосибирске. Однако пассажиры рейса помогли привязать скандалиста к креслу. В аэропорту Петропавловска его передали полицейским.

- Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116 ("Побои") и пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте"), - отметили в ведомстве.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.