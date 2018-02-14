В Хабаровском крае нашли тело одного из пропавших охотников

Волонтеры нашли в реке тело одного из мужчин, которые отправились на охоту на снегоходе и пропали, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Погибшего обнаружили в полукилометре от того места, где транспортное средство провалилось под лед.

Поиски второго охотника продолжаются. Местные жители с помощью буров и бензопилы делают лунки во льду, а затем осматривают дно реки с помощью видеоудочки. Несмотря на то, что течение здесь сильное, видимость дна хорошая.

Напомним, охотники пропали 7 февраля. На снегоходе "Буран" они отправились к зимовью, однако местный житель, прибывший туда позднее, их не обнаружил. Следы "Бурана" обрывались у полыньи в 25 километрах от села Арка Охотского района. Снегоход нашли в промоине на глубине 1,3 метра. Позднее были обнаружены нарты и личные вещи мужчин.