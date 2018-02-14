В Хабаровском крае закрыли почти 100 браконьерских сайтов

В Хабаровском крае прокуратура в прошлом году выявила 99 сайтов с предложениями о продаже животных, птиц и рыб, занесенных в Красную книгу РФ, а также запрещенных орудий лова. По искам прокуроров доступ к браконьерским страницам прекращен. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На сайтах были объявления о продаже филина, горного гуся, осетровых видов рыб, а также черной икры, шкур амурского тигра и леопарда, желез речного бобра. При этом отсутствовали данные о продавце и основания законности продажи.

Между тем по Федеральному закону "О животном мире" действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания редких животных, не допускаются.

- На других сайтах содержались предложения о продаже электроудочек, использование которых запрещено Федеральным законом "О рыболовстве и сохранении водных и биологических ресурсов". Эти устройства наносят огромный вред ихтиофауне, - сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

По искам прокуроров размещенная на браконьерских сайтах информация признана запрещенной к распространению на территории РФ. Роскомнадзор ограничил к ним доступ.