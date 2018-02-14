DJ Smash объявил о поиске свидетелей своего избиения в Перми

Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash), получивший тяжелую травму лица в ходе драки в пермском ночном клубе, решил найти свидетелей инцидента в социальных сетях.

"Если среди вас есть свидетели произошедшего в клубе "Дом Культуры", если вы знаете что-то, но еще не дали показания, потому что боитесь или вам не дают этого сделать, - просьба связаться со мной", - написал сегодня артист на своей странице в Instagram.

Напомним, известный российский диджей и музыкальный продюсер был избит в ночном клубе Перми 10 февраля.

Артист обратился в полицию с заявлением о том, что в одном из заведений города ему были причинены телесные повреждения (перелом челюсти). По данному факту было заведено уголовное дело.