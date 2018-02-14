DJ Smash объявил о поиске свидетелей своего избиения в Перми

Новости

Появился первый кадр актерского дебюта лидера Metallica 17:47
Собянин ввел новые льготы на проезд для москвичей 17:44
В московском метро женщина погибла под поездом 17:33
Видео: голая Пэрис Хилтон попыталась изобразить Мэрилин Монро 17:26
Названы главные мероприятия 15 февраля на инвестиционном форуме в Сочи 17:19
Появились трейлер и кадры сериала Дэнни Бойла "Доверие" 17:15
Кудрин предложил учить ведению бизнеса со школы 17:13
На зеленой ветке московского метро восстановлено движение 17:12
На Кубани медики восстановили из тканей руки пораженный раком язык 17:11
Стала известна дата появления Wi-Fi в минском метро 17:00
В Geely анонсировали премьеру долгожданного кроссовера Atlas 16:59
Перед офисом АНБ в США произошла стрельба: есть раненые 16:58
Голландцы проехали на велосипеде 17 тысяч км на Олимпиаду в Пхенчхане 16:51
СМИ: Запрет МОК на символику РФ привел к обратному эффекту 16:47
Корабли Северного флота обнаружили подлодки в Баренцевом море 16:45
В регионах не успевают вводить в эксплуатацию новые лифты 16:42
Мэр Одессы опроверг свое задержание 16:35
В лондонском аэропорту Хитроу произошла авария на летном поле 16:34
Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1 процента 16:30
Несколько районов Краснодара осталось без света 16:27
Атмосферное давление в Москве достигнет рекордного в XXI веке уровня 16:25
Первый в Беларуси отряд "Юнармии" назван в честь российского героя 16:22
На главного архитектора Махачкалы завели новое дело 16:20
Уральские студенты отправили капсулу времени в 2043 год 16:12
Скончался первый губернатор ЯНАО 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Масленица с "Российской газетой"
Масленица с "Российской газетой"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
"Реал" - ПСЖ. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Реал" - ПСЖ. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
14.02.2018 15:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

DJ Smash объявил о поиске свидетелей своего избиения в Перми

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash), получивший тяжелую травму лица в ходе драки в пермском ночном клубе, решил найти свидетелей инцидента в социальных сетях.

Рэпер Тимати опубликовал видео с избитым DJ Smash

"Если среди вас есть свидетели произошедшего в клубе "Дом Культуры", если вы знаете что-то, но еще не дали показания, потому что боитесь или вам не дают этого сделать, - просьба связаться со мной", - написал сегодня артист на своей странице в Instagram.

Напомним, известный российский диджей и музыкальный продюсер был избит в ночном клубе Перми 10 февраля.

Артист обратился в полицию с заявлением о том, что в одном из заведений города ему были причинены телесные повреждения (перелом челюсти). По данному факту было заведено уголовное дело.

Главное сегодня

Пособия на детей освободят от налогов
Мэр Одессы опроверг свое задержание
Совфед принял отставку Клинцевича с поста первого зампреда комитета
МОК забыл пригласить двух россиян на Олимпиаду
Разведка США предсказала Украине досрочные выборы