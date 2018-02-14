Пермский город из-за аварии лишился газоснабжения

Сегодня из-за аварии на газопроводе высокого давления без газа остался город Чусовой в Пермском крае. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Авария произошла днем. Газовики зафиксировали утечку газа в подземном трубопроводе, проходящем под землей. В связи с этим была прекращена подача газа в Чусовом. В зону отключения попали 126 многоквартирных домов и 1100 частных домовладений, где проживают 12 тысяч человек.

Сейчас снабжение восстанавливается. Окончены сварочные работы, идет опрессовка системы. В МЧС сообщили, что причины аварии устранены. Сейчас идет запуск отключенных ранее котельных.