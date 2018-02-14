Уфимца осудили за шутку о бомбе в аэропорту

Суд приговорил к штрафу жителя Уфы, который в аэропорту заявил, что несет в чемодане бомбу.

- Мужчина подошел к таможенному инспектору и сказал, что сдал в багаж чемодан с взрывчаткой. Сразу после этого эвакуировали людей из здания аэропорта и проверили багаж на наличие взрывчатых веществ. Пришлось отложить вылет нескольких рейсов. Как выяснилось позже, мужчина таким образом неудачно пошутил, - рассказала помощник транспортного прокурора в Уфе Елена Байбурина.

Теперь за неуместную шутку уфимцу придется отдавать в доход государства весь свой заработок в течение двух лет.