В Омской области наблюдается острый кадровый голод на сельский медперсонал. Чтобы решить проблему, региональные власти вводят финансовые стимулы.

Как знать, может, эти ученики школы юного хирурга при РНИМУ им. Пирогова свяжут свою судьбу с деревней. Фото: Александр Корольков

Молодые фельдшеры, которые отправятся работать в глубинку, получат единовременное пособие в размере 500 тысяч рублей. В этом году здесь построят более десятка фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Подъемные призваны помочь обеспечить их персоналом.

Сейчас выпускники медицинских учреждений не рвутся в село. Даже те, кто там родился и вырос, возвращаться на малую родину не хотят, а родители не настаивают. Специалисты полагают, что финансовая поддержка в полмиллиона рублей поможет им поменять решение.

- За счет подъемных мы планируем привлечь 50 фельдшеров. Рассчитываем, что это будут выпускники омских медучилищ. И уже начали соответствующую агитацию, - сообщил "РГ" региональный министр здравоохранения Андрей Стороженко. - Проект осуществляем совместно с государством в пропорции 40 и 60 процентов.

Специалисты полагают, что 500 тысяч рублей для выпускника училища по современным меркам - хорошие деньги. А что думают по этому поводу сами ребята?

- Полмиллиона в начале карьеры - нормальная поддержка, - считает выпускница омского медицинского колледжа Юлиана Шансутдинова. - Предлагают работу в селе Тайчи Тевризского района, в совершенно новом ФАПе. По-моему, начинать с нуля интересно. Обещают зарплату 10-20 тысяч рублей, жилье. В городе получить квартиру вообще нереально, а здесь есть шанс. Подкупает и то, что тебя ждут, что ты востребован. Окончательное решение я пока не приняла, но, наверное, все-таки соглашусь. В марте в Омск обещают приехать сельские руководители, чтобы специально обсудить все условия. А там будет видно.

500 тысяч рублей для выпускника училища по современным меркам - хорошие деньги

- Я и раньше была не против поехать на работу в село после учебы, но подруги в один голос отговаривали. А теперь, когда объявили, что будут платить подъемные, все сомнения развеялись, - делится выпускница Тарского медколледжа Анастасия Васильева. - Даже рада, что так все складывается. В городе работать, наверное, престижно, но и в деревне тоже есть своя прелесть. Все жители друг друга знают, специалистов уважают. К тому же деревня Аникино, куда меня зовут, большая. Говорят, магазины, клуб, школы-садики, Интернет там есть. Жилье дадут. Так что карьеру строить можно. Сейчас уговариваю брата - студента агроуниверситета составить мне компанию.

- Фельдшеры нам край как нужны, - признается "РГ" глава Любинского района Абай Ракимжанов. - Поэтому будем не только решать квартирный вопрос, но и выдавать им подъемные в размере 30 тысяч рублей. А если до осени не закроем кадровую брешь, станем стимулировать еще и именными стипендиями. Этот способ мы опробовали, когда решали проблему дефицита врачей, и начали ежемесячно доплачивать студентам медицинской академии полторы тысячи рублей. И привлекли 13 дипломированных специалистов. Теперь по такому же принципу будем привлекать медицинский персонал среднего звена.

По данным регионального минздрава, до 2020 года в малых селах Омской области будет создана сеть из тридцати новых современных ФАПов, оснащенных новым оборудованием и скоростным Интернетом. Возводить их регион будет за свой счет. Цена вопроса - 170 миллионов рублей. Одиннадцать фельдшерско-акушерских пунктов откроют в этом году, еще три подвергнут реконструкции.