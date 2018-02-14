Молодые фельдшеры, которые отправятся работать в глубинку, получат единовременное пособие в размере 500 тысяч рублей. В этом году здесь построят более десятка фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Подъемные призваны помочь обеспечить их персоналом.
Сейчас выпускники медицинских учреждений не рвутся в село. Даже те, кто там родился и вырос, возвращаться на малую родину не хотят, а родители не настаивают. Специалисты полагают, что финансовая поддержка в полмиллиона рублей поможет им поменять решение.
- За счет подъемных мы планируем привлечь 50 фельдшеров. Рассчитываем, что это будут выпускники омских медучилищ. И уже начали соответствующую агитацию, - сообщил "РГ" региональный министр здравоохранения Андрей Стороженко. - Проект осуществляем совместно с государством в пропорции 40 и 60 процентов.
Специалисты полагают, что 500 тысяч рублей для выпускника училища по современным меркам - хорошие деньги. А что думают по этому поводу сами ребята?
- Полмиллиона в начале карьеры - нормальная поддержка, - считает выпускница омского медицинского колледжа Юлиана Шансутдинова. - Предлагают работу в селе Тайчи Тевризского района, в совершенно новом ФАПе. По-моему, начинать с нуля интересно. Обещают зарплату 10-20 тысяч рублей, жилье. В городе получить квартиру вообще нереально, а здесь есть шанс. Подкупает и то, что тебя ждут, что ты востребован. Окончательное решение я пока не приняла, но, наверное, все-таки соглашусь. В марте в Омск обещают приехать сельские руководители, чтобы специально обсудить все условия. А там будет видно.
- Я и раньше была не против поехать на работу в село после учебы, но подруги в один голос отговаривали. А теперь, когда объявили, что будут платить подъемные, все сомнения развеялись, - делится выпускница Тарского медколледжа Анастасия Васильева. - Даже рада, что так все складывается. В городе работать, наверное, престижно, но и в деревне тоже есть своя прелесть. Все жители друг друга знают, специалистов уважают. К тому же деревня Аникино, куда меня зовут, большая. Говорят, магазины, клуб, школы-садики, Интернет там есть. Жилье дадут. Так что карьеру строить можно. Сейчас уговариваю брата - студента агроуниверситета составить мне компанию.
- Фельдшеры нам край как нужны, - признается "РГ" глава Любинского района Абай Ракимжанов. - Поэтому будем не только решать квартирный вопрос, но и выдавать им подъемные в размере 30 тысяч рублей. А если до осени не закроем кадровую брешь, станем стимулировать еще и именными стипендиями. Этот способ мы опробовали, когда решали проблему дефицита врачей, и начали ежемесячно доплачивать студентам медицинской академии полторы тысячи рублей. И привлекли 13 дипломированных специалистов. Теперь по такому же принципу будем привлекать медицинский персонал среднего звена.
По данным регионального минздрава, до 2020 года в малых селах Омской области будет создана сеть из тридцати новых современных ФАПов, оснащенных новым оборудованием и скоростным Интернетом. Возводить их регион будет за свой счет. Цена вопроса - 170 миллионов рублей. Одиннадцать фельдшерско-акушерских пунктов откроют в этом году, еще три подвергнут реконструкции.