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14.02.2018 10:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа возможная причина катастрофы Ми-8 в Томской области

Текст: Нина Рузанова (Томская область)

В Западно-Сибирском следственном управлении СК РФ на транспорте назвали две основные версии авиакатастрофы в Томской области: 12 февраля вертолет Ми-8, на борту которого были шесть человек, произвел жесткую посадку и загорелся. По данным следствия, наиболее вероятные причины случившегося - техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Более детальные выводы помогут сделать "черные ящики", обнаруженные на месте происшествия.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Как сообщала "РГ", трагедия произошла 12 февраля около трех часов дня по местному времени. Вертолет, перевозивший пациентку из села Прохоркино в райцентр Александровское, упал примерно в 40 километрах от пункта назначения. Воздушное судно практически полностью разрушено, обломки уничтожил пожар. Погибли второй пилот и бортмеханик. Командир экипажа, а также сопровождавшие пациентку медик и полицейский получили травмы, сейчас они находятся в больнице. Двое пострадавших допрошены. Женщина, для эвакуации которой и был организован санитарный рейс (она подожгла собственный дом и получила серьезные ожоги), - в тяжелом состоянии.

В рамках расследования уголовного дела о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ) назначены судебно-медицинские экспертизы, изъяты образцы топлива с места заправки, проводятся допросы техников, проводивших предполетный досмотр.

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