Названа возможная причина катастрофы Ми-8 в Томской области

В Западно-Сибирском следственном управлении СК РФ на транспорте назвали две основные версии авиакатастрофы в Томской области: 12 февраля вертолет Ми-8, на борту которого были шесть человек, произвел жесткую посадку и загорелся. По данным следствия, наиболее вероятные причины случившегося - техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Более детальные выводы помогут сделать "черные ящики", обнаруженные на месте происшествия.

Как сообщала "РГ", трагедия произошла 12 февраля около трех часов дня по местному времени. Вертолет, перевозивший пациентку из села Прохоркино в райцентр Александровское, упал примерно в 40 километрах от пункта назначения. Воздушное судно практически полностью разрушено, обломки уничтожил пожар. Погибли второй пилот и бортмеханик. Командир экипажа, а также сопровождавшие пациентку медик и полицейский получили травмы, сейчас они находятся в больнице. Двое пострадавших допрошены. Женщина, для эвакуации которой и был организован санитарный рейс (она подожгла собственный дом и получила серьезные ожоги), - в тяжелом состоянии.

В рамках расследования уголовного дела о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ) назначены судебно-медицинские экспертизы, изъяты образцы топлива с места заправки, проводятся допросы техников, проводивших предполетный досмотр.