Под Иркутском подросток умер, ударившись о качели

В Иркутской области школьник получил смертельную травму из-за удара о качели, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

ЧП произошло 13 февраля в городе Слюдянка. Учащийся школы-интерната РЖД возвращался с преподавателем и одноклассниками после лыжной тренировки. По дороге подростки увидели качели и начали их раскачивать. В какой-то момент один из 13-летних школьников поскользнулся, упал и был смертельно травмирован.

- По факту ЧП начата проверка, ее ход находится на контроле Восточно-Сибирской прокуратуры, - сообщили в ведомстве.