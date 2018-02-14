Томская полиция начала проверку заявления о полтергейсте

В томскую полицию обратилась жительница поселка Маракса Колпашевского района. Она живет с мужем, в семье воспитывается 15-летний подросток. В заявлении говорится о том, что в течение двух суток по дому произвольно летают предметы, в том числе нож, падает мебель.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по Томской области, по факту проводится проверка в соответствии с действующим законодательством.

На сайте Колпашевской епархии Московского патриархата опубликован комментарий по поводу происходящего в поселке Маракса. В нем говорится, что после проведенной с жильцами дома беседы, подросток, ставший основным объектом действия "сверхъестественных явлений", пожелал принять крещение.

В происходящем, считают священнослужители, можно видеть "сигнал" дремлющему духу человека о том, что наравне с материальной действительностью и физическими законами существует и иная, духовная реальность.

Остается дождаться результатов полицейской проверки.