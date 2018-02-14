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14.02.2018 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Ингушетии будут судить за три похищения невесты

Текст: Алена Ларина (Магас)

В Назрановском районном суде Ингушетии пройдет резонансный судебный процесс о похищении невесты. Обвиняемый - 21-летний житель региона. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

История с похищением произошла весной прошлого года. Молодой человек похитил 20-летнюю девушку из села Кантышево прямо из родительского дома. После он посадил ее в автомобиль и отвез к своим знакомым, где "невеста" пробыла четыре дня.

Похитителям невест может грозить до трех лет тюрьмы

На удивление, жених ранее уже дважды похищал эту девушку, и все безрезультатно: ее приходилось возвращать родителям, которые не хотели этого брака. Такая настойчивость молодого человека вызвала в республике неоднозначную реакцию. По ингушским обычаям его поступок мог привести к серьезному конфликту между ним и родственниками "невесты", вплоть до кровопролития. Поэтому на третий раз в любовную историю пришлось вмешаться главе региона Юнус-Беку Евкурову. В результате похититель был арестован, но тех, кто ему помогал, найти не удалось.

Данный случай стал поводом для обращения депутатов регионального парламента в Госдуму России, они предложили установить уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления с ним в брак. По действующему законодательству умыкание невесты квалифицируется по статье 126 УК РФ "похищение человека". В основном, горе-женихам удается уйти от уголовного наказания при добровольном освобождении похищенной, конечно, если, кроме этого, они не совершили больше никакого другого преступления.

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