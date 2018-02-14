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14.02.2018 13:13
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В КЧР привезли зеркало для самого большого в Европе телескопа

Текст: Николай Грищенко (Черкесск)
В поселок Буково Карачаево-Черкесии прибыл автопоезд, который доставил в Специальную астрофизическую обсерваторию РАН гигантское зеркало для самого большого в Европе телескопа БТА. Новое оборудование позволит астрофизикам заглянуть в прошлое на 13 миллиардов лет.
Фото: Пресс-служба главы КЧР Фото: Пресс-служба главы КЧР
Фото: Пресс-служба главы КЧР

- Доставка зеркала с Лыткаринского завода оптического стекла в Подмосковье началась 6 февраля и осуществлялась по ночам, чтобы не перекрывать движение. Специально для транспортировки столь уникальной оптики (вес зеркала 42 тонны, а диаметр шесть метров) был разработан и изготовлен транспортировочный контейнер и грузозахватное устройство. Многие расчеты производились впервые, - сообщила "РГ" официальный представитель САО РАН Екатерина Филиппова.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Программа реконструкции зеркала телескопа началась в 2005 году и должна была завершиться через пять лет, но была приостановлена в период кризиса 2009 года из-за нехватки средств. Восстановить целевое финансирование (более 200 миллионов рублей) удалось только в 2013-м. В ходе модернизации с поверхности зеркала методом фрезерования был удален верхний слой толщиной восемь миллиметров, в результате чего оно вернулось в идеальное состояние. Таких работ, как отметили представители завода, никто в мире не делал. Переполировка зеркала завершилась в конце прошлого года.

Транспортировка столь хрупкого и дорогостоящего оптического инструмента проходила с помощью специального оборудования. На контейнере, в котором находится зеркало, установлены сейсмические датчики и температурные датчики: первые регистрируют удары и прочие колебания, испытываемые зеркалом в процессе перевозки, вторые - температуру. Теперь астрофизикам предстоит расшифровать записи приборов, чтобы узнать, каким влияниям подвергалось зеркало.

Фото: ESO/wikimedia.org
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Достигнутое качество поверхности зеркала увеличивает разрешающую способность телескопа примерно на 30 процентов, при наилучших атмосферных условиях, и позволяет изучать в других галактиках места, где наиболее вероятно зарождение жизни.

- Зеркало собирает в миллион раз больше световой энергии, чем человеческий глаз, в результате чего с его помощью можно исследовать самые отдаленные участки нашей Вселенной и видеть объекты, которые возникали с момента ее зарождения, более 13 миллиардов лет назад, - заявил ранее генеральный директор Лыткаринского завода оптического стекла Александр Игнатов.

Теперь сотрудникам обсерватории предстоит провести подготовительные работы, чтобы установить новое зеркало на Большой азимутальный телескоп. В монтаже оборудования будет задействован также уникальный 100-тонный кран. Предположительно работы по монтажу пройдут в мае - июне.

Справка "РГ"

Специальная астрофизическая обсерватория - это научно-исследовательский институт Российской академии наук, расположенный у подножия горы Пастухова в Карачаево-Черкесии. Обсерватория является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений за Вселенной, который располагает крупными телескопами: шестиметровым оптическим рефлектором БТА и кольцевым радиотелескопом РАТАН-600. Основана в июне 1966 года. В САО РАН работают 420 сотрудников, из которых чуть более ста - научные работники.

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