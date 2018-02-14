Два главных театра Петербурга пострадали от мошенников

В Северной столице возбудили очередное дело о хищениях, связанных с городскими театрами. Менее полугода прошло с момента обысков по делу о мошенничестве при возведении новой сцены Малого драматического театра. И вот теперь появилось еще одно - о махинациях при реконструкции Большого драматического.

Речь идет о контрактах, заключенных еще в 2011 году Северо-Западной дирекцией министерства культуры РФ по строительству, реконструкции и реставрации с двумя подрядчиками - компаниями "Балтстрой" и "Театрально-декорационные мастерские"(ТДМ). За 1,9 миллиарда рублей они должны были отреставрировать здание на набережной Фонтанки и провести техническое перевооружение сценического комплекса БДТ.

Однако качество работы не устроило руководство театра. По словам представляющего интересы БДТ адвоката Александра Добрынина, во время приемки объекта на баланс театра было выявлено не только ненадлежащее исполнение контракта, но даже отсутствие части оборудования. А то, что было привезено, собрали неправильно. В итоге администрация театра просто отказалась подписывать акты приемки и решила наказать подрядчиков по закону.

- Возбуждения дела мы добивались с прошлого года. Еще в августе администрация театра направила в прокуратуру Центрального района просьбу провести проверку на предмет нарушений при исполнении госконтракта, - отмечает адвокат.

Только в феврале 2018 года правоохранители наконец возбудили уголовное дело - по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Правда, конкретных обвиняемых до сих пор нет. Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, согласно материалам дела, "неизвестные лица в период с 2011 по 2016 год, выполняя работы в рамках государственных контрактов, предоставили подложные документы и недостоверные сведения об объемах выполненных работ и перечислили денежные средства в сумме более миллиона рублей на расчетный счет коммерческой организации". Впрочем, миллион - это только первые прикидки. В ходе расследования сумма может заметно возрасти.

Примечательно, что та же компания "ТДМ" в свое время выиграла тендер на генпроектирование новой сцены для Малого драматического театра на Звенигородской улице. МДТ рассчитывал на появление сцены-трансформера на 600 мест, камерной сцены на 75 мест, трех репетиционных залов и прочих помещений. Однако после выплаты аванса выяснилось, что фирма начала процедуру банкротства. Заказчик - Северо-Западная дирекция минкультуры - попыталась вернуть 47 миллионов рублей за невыполненные работы, но дело до сих пор ходит по судам. Тем временем новая сцена МДТ превращается в очередной городской долгострой - смета на ее возведение уже выросла с первоначальных девяти миллиардов рублей до 22 миллиардов, а сдача объекта отодвигается с 2018 года на неопределенный срок.

При этом все нити так или иначе ведут к бывшему вице-губернатору Северной столицы Марату Оганесяну. Именно он возглавлял в свое время упомянутую дирекцию, и именно он стал обвиняемым по уголовному делу о хищении 50 миллионов рублей при поставке теми же "Театрально-декорационными мастерскими" электронного табло для крупнейшего в городе спортивного комплекса. Недавно Оганесяну продлили срок ареста.

Более того, как отмечает адвокат Добрынин, именно дирекция настаивала на том, чтобы БДТ официально принял некачественную работу и негодное оборудование: "Театр был вынужден обратиться в правоохранительные органы с просьбой установить, надлежащим ли образом исполнялись контракты".