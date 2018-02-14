Федерального чиновника из Коми за взятку отправили в колонию

Сыктывкарский городской суд вынес приговор экс-руководителю Печорского управления Ростехнадзора. Его признали виновным в совершении преступления по статье 290 УК РФ - "Получение взятки в крупном размере". Обвинение поддерживал прокурор Республики Коми Сергей Бажутов. Об этом в среду "РГ" сообщила старший помощник прокурора Наталия Спиридонова.

Следствие выяснило, что руководитель Печорского управления получил подношение в сумме 810 тысяч рублей. Взятку ему вручили в городе Сыктывкаре через посредника. А собрали чиновнику деньги руководители угледобывающего предприятия из Воркуты "за общее покровительство и попустительство по службе".

Суд назначил экс-начальнику наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также определили штраф в двукратном размере взятки - 1,62 миллиона рублей. У чиновника конфисковали и полученные 810 тысяч. Под стражу бывшего руководителя управления взяли прямо в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.